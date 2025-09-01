《鬼滅之刃無限城篇》在日本已大收390億人氣大熱，不少影迷更Cosplay喜愛的角色入場看電影。台灣爆乳Cosplayer扣扣派（CocoPie）亦在七夕情人節公開Cos《鬼滅之刃》人氣女角「虫柱」胡蝶忍的照片，疑因過度強調爆乳造型，引來動漫迷批評，直罵她「嚴重OOC」。



所謂OOC（Out Of Character ）是Cosplay界的用語，指的是Cosplayer 或二創同人，硬將個人想法強加在角色身上，脫離角色設定。今次扣扣派刊登的兩張「虫柱」胡蝶忍Cosplay照，雖然表情動作上沒有過度露骨的賣弄性感，但的確將和服外套下的鬼殺隊隊服解開扭扣，強調一雙大胸部，將本來並不是行性感路線的「虫柱」魔改成大尺度造型，觸動到動漫迷的神經。

扣扣派（CocoPie） Facebook截圖

扣扣派（CocoPie） Facebook截圖

有人罵她：要曬胸為何不出戀柱？但亦有人為她辯護：大奶就不能出喜愛的角色嗎？扣扣派（CocoPie）本人卻懶理指罵，再出新圖+Reels並在facebook回應：「我十年前也討厭過賣肉coser，但我錯了，奶子真香」

扣扣派（CocoPie） Facebook截圖

扣扣派（CocoPie） Facebook截圖

其實將角色性感化，也不只Cosplayer會做，市面上也有一些未經授權的GK、PVC figure將本身穿著保守的虫柱性感化。

扣扣派不止沒理會指罵，甚至還稱自己不是第一次性感化動漫人物，更順勢截圖推銷自己的性感版R18《SPY X FAMILY》安妮亞寫真本，笑言：「只是當時沒被人罵」。記者在Google搜尋，發現其實當時還是有人罵的：「行性感可以選約兒」「安妮亞是一個兒童角色、不應性感化」只不過作品不如當下《鬼滅》被受注目，所以罵聲比較少。

不知大家又能否接受Cosplayer「性感化」動漫角色造型呢？