GoPro新品解決你所需！8K全景、迷你補光、AI追蹤穩定器滿足創作

GoPro日前發表了包括MAX2真8K全景相機、LIT HERO迷你生活風格相機，以及Fluid Pro AI三軸穩定器等多項新產品，為專業創作者、戶外愛好者提供更靈活的拍攝方式。



1. MAX2：真8K專業全景相機

MAX2是GoPro最新一代360度全景相機，具備真實8K錄影能力，解析度比同類產品高出約21%，細節與銳利度更為突出。它採用Emmy獲獎技術，結合全域10-bit色彩與GP-Log格式，能捕捉超過10億種色彩，為後期調色與專業製作提供更大彈性。

鏡頭採用「Twist-and-Go」設計，使用者可快速更換高強度防水鍍膜玻璃鏡片，無需工具或校正。相片解析度最高達2,900萬像素，讓使用者可透過Quik應用程式自由裁切、重構，獲得理想的視角。在聲音表現上，MAX2配備六組麥克風，支援立體聲、360環繞收音及藍牙音頻連接，並具備進階風切降噪功能。搭配GoPro Labs，可解鎖高達300Mbps的錄製碼率及額外設定，滿足進階用戶需求。

此外，MAX2引入AI物體追蹤與MotionFrame編輯功能，簡化360影像後製流程，結合雲端儲存與QuikApp，讓使用者隨時隨地編輯內容。搭配專屬的16款全景配件，能實現隱形自拍棒與類似空拍的特殊視角。機身防水、耐衝擊，並具備1960mAh Enduro電池，確保在低溫與惡劣環境中維持穩定表現。

2. LIT HERO：內建燈光的小型4K隨身相機

LIT HERO定位為輕巧的生活風格相機，重量僅93公克，內建LED補光燈，主打「Whatever, Whenever」的拍攝概念。它能錄製4K 60fps視訊與2倍慢動作，支援4:3畫幅拍攝，方便用於直式社群內容。

相機本身防水深度可達5公尺，具備GoPro一貫的耐用設計，適合滑雪、衝浪、城市探險或夜間活動。12MP靜態照片具備靈活裁切空間，搭配「復古光感」氛圍，能創造出與手機攝影不同的視覺效果。續航部分，LIT HERO內建Enduro電池，在最高規格下可連續錄影逾100分鐘。磁吸安裝方式讓相機能快速固定於多種表面，擴展使用情境。

3. Fluid Pro AI：結合AI追蹤的三軸穩定器

Fluid Pro AI是GoPro全新推出的三軸穩定器，可支援GoPro相機、智慧型手機與重量不超過400公克的輕便相機。此產品針對多裝置創作者設計，搭載AI主體追蹤功能，能精準鎖定人像或動態，保持畫面中的穩定構圖。

穩定器具備可更換支架與前後雙向AI偵測，結合內建補光燈，在光線不足的情況下仍能拍攝出平衡的影像。其續航時間長達18小時，並能作為行動電源使用，滿足長時間拍攝需求。

上市資訊與售價

在上市日期和售價方面，MAX2與LIT HERO皆已開放預購，香港售價分別為3900元和2000元，而Fluid Pro AI香港地區暫無開放預購，海外預售價為229.99 美元（約港幣1789元）。其中MAX2已於9月30日正式上市，至於LIT HERO和Fluid Pro AI則將在10月21日上市發售。

