内地全景相機Insta360將在港設旗艦店　代理商稱登港助顯品牌實力

香港政府近年向内地企業提供商業配對、稅務優惠等支援，吸引內地企業來港落戶。其中香港代理商鵬世有限公司，早前透過商業配對接觸内地全景相機品牌Insta360，並將協助其在港開設旗艦店。鵬世資深市場經理葉加龍表示，香港是創科樞紐及國際金融中心，相信可令品牌走出海外，同時彰顯品牌實力。



内地全景相機品牌影石創作科技股份有限公司（Insta360）將在香港開設全球首間多層旗艦店。（賴卓盈攝）

鵬世有限公司資深市場經理葉加龍指，Insta360在港落戶可接觸世界各地的人才，亦可彰顯品牌實力。

旗艦店其中一層會作工作室並定期舉行展覽 優先賣最新產品

出產「Insta360」品牌的内地全景相機品牌影石創作科技股份有限公司將在香港開設首間多層旗艦店。其香港代理商鵬世有限公司資深市場經理葉加龍指，暫未能透露店鋪位置及開業日期，但指其中一層舖位會作為工作室並定期舉行展覽，店内亦會優先售賣Insta360的最新產品。他並指，品牌計劃未來在港開設更多分店，希望透過香港向國際展現品牌的新拍攝科技和硬件。

為何令落戶香港？ 代理商 ：幫助走出國際、彰顯品牌實力

葉表示，Insta360現已在深圳、東京、洛杉磯及柏林設有辦公室，之所以仍然落戶香港，是因看準香港是國際創科樞紐及金融中心的地位，擁有國際化人才及自由貿易環境，可幫助Insta360走出國際，同時彰顯品牌實力。

葉加龍認為投資推廣署的商業配對服務有助品牌代理商接觸Insta360等企業，令他們更有信心將不同内地品牌引入香港。

呢個世界可能有過億種品牌，但要去找到一啲真係適合香港市場、適合我哋未來路時，呢種配對服務為我哋節省唔少時間。 香港代理商鵬世有限公司資深市場經理葉加龍

愛博醫療公共關係經理崔若鴻（右二）指，由於香港聚集國際創科和醫療人才，亦是超級聯繫人，方便企業接觸國際客戶，故在港進行人才招募、融資及研發工作。（賴卓盈攝）

眼科醫療器械製造商愛博諾德醫療科技將招募更多本地人才

另一間内地眼科醫療器械製造商愛博諾德醫療科技股份有限公司，提供手術治療、近視防控以及視力保健產品。該公司2023年在港成立辦事處，其公共關係經理崔若鴻指，由於香港匯聚國際創科和醫療人才，亦是「超級聯繫人」，方便企業接觸國際客戶和分銷商等，故在港進行人才招募、融資及研發工作。

崔指，愛博醫療已於今年7月已經獲得香港衞生署多項註冊證，包括預裝晶體等，未來有機會在港銷售產品，希望透過香港將這些產品推向海外市場。他並表示，目前愛博諾德香港辦事處的員工不多於10名，惟隨業務擴大，未來會招募更多本地人才。

「1+」新藥審批機制吸引更多本地及國際醫療企業在港臨床試驗

政府實施「1+」新藥審批機制，藥物及醫療器械由原先要兩個海外機構批准才可註冊，減至只需一個指定監管機構批准，並在本地進行臨床試驗，如符合要求便可有條件在港註冊。投資推廣署總裁（創新及科技）黃煒卓指，該制度可吸引更多本地及國際醫療企業在港進行研發和臨床試驗，建立認可度，確保可獲國際及國内認可。

黃煒卓指，投資推廣署為愛博醫療提供多項支援，包括提供稅務優惠、配合創科基金下多項支持研發的措施，並企業邀請參與「一帶一路高峰論壇」等活動，協助企業拓展國際網絡平台。他並表示，來港的創科企業按年有雙位數增長，去年亦有30多間生物科技公司落戶香港，拓闊其國際市場。