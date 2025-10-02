CMF Headphone Pro上手試｜大玩顏色配搭 $799靚聲降噪耳機｜售價

CMF Headphone Pro上手實測｜$799靚聲降噪耳機+SuperMic收音｜售價｜由倫敦品牌 Nothing 旗下副線 CMF 推出的首款頭戴式耳機 CMF Headphone Pro，以其獨特設計理念與全面的功能配置，吸引不少樂迷的關注。大玩顏色、自行更換不同配件，加上不錯的主動降噪能力，千元以下的售價，非常吸引。立刻為大家上手試，以及為大家報價及預購優惠情報。



模組化設計美學

CMF Headphone Pro 在外觀設計上展現了與主流產品截然不同的思路。它並未追隨市場上常見的極簡主義或奢華風格，而是採用了一種更具玩味與工業感的設計語言。機身線條俐落，並提供了包括亮綠色、深灰及淺灰等奪目的顏色選擇，滿足不同用家的個性化需求。其最引人注目的創新之處在於其模組化設計，特別是可自由更換的耳罩。這項設計不僅可以根據個人喜好或日常穿搭更換不同顏色的耳罩，賦予耳機高度的客製化潛力，同時也考慮到耳罩作為消耗品，長期使用後可能出現磨損的問題。可更換的設計無疑延長了產品的整體使用壽命。此外，耳機採用了實體的操控按鍵，包括一個多功能滾輪，取代了容易誤觸的觸控面板，帶來更為精準可靠的操作手感。

高解析音訊技術聽覺體驗

音質無疑是評鑑一款耳機的核心標準，CMF Headphone Pro 在這方面的配置亦相當有誠意，它支援 LDAC 高解析度音訊編碼技術，在配合相應的訊源設備時，能以高達 990kbps 的傳輸速率播放音樂，大幅超越了傳統藍牙編碼的數據量，從而保留了更多音樂細節，帶來更接近錄音室原聲的聆聽體驗。耳機內部搭載了 40mm 的客製化動圈驅動單元，經過精心調音，旨在提供一個均衡而細膩的聲場。在試聽之時，發現耳機高頻部分表現清晰而不刺耳，中頻人聲飽滿且富有感染力，而低頻則深沉有力，但不過分誇張，避免了許多同類產品中常見的低音模糊問題。

此外，透過專屬的 Nothing X 應用程式，用家可以進一步根據個人聽感偏好，對等化器（EQ）進行詳細調整，打造專屬於自己的聲音設定檔。

混合式主動降噪與實用功能

主動降噪（ANC）已成為頭戴式耳機不可或缺的功能，CMF Headphone Pro 採用了混合式主動降噪技術，透過內外兩組麥克風實時偵測環境噪音，並產生反向聲波將其抵消。根據官方資料，其降噪深度可達一定水平，能有效隔絕大部分日常環境中的干擾，例如交通工具的引擎聲、辦公室的冷氣運轉聲等，讓用家能更專注於音樂或工作之中。

除了降噪功能，耳機亦支援快速配對（Fast Pair），讓 Android 用家能夠輕鬆完成首次連接。對於 Nothing 手機用戶，更可享受專屬的低延遲遊戲模式，確保音畫同步，提升遊戲體驗。這些實用的細節功能，共同構建了一個流暢便捷的日常使用場景。

不容忽視的電池續航能力

續航力是衡量無線耳機實用性的重要指標。CMF Headphone Pro 在這方面的表現尤為突出，在關閉主動降噪功能的情況下，其電池續航時間最長可達 100 小時，遠超市場上大部分同級產品。即使在開啟降噪模式後，仍能提供約 50 小時的連續播放時間。如此強勁的續航表現，意味著用戶在日常通勤或短途旅行中幾乎無需擔心電量問題。同時，它亦支援快速充電技術，只需充電 5 分鐘，即可補充約 5 小時的播放時長。

CMF Headphone Pro耳機售價為$799、耳罩售價為$199。同時推出CMF Watch 3 Pro全新顏色「淺綠色」，售價為$799。