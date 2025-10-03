Nothing Ear (3) 上手實試｜新設計、音質與實用性全面進化｜售價

Nothing Ear (3) 上手實試｜售價｜英國品牌 Nothing 憑藉其獨樹一幟的透明工業設計和敢於創新的精神，吸引不少樂迷的目光。繼前兩代Nothing Ear產品奠定市場地位後，最新推出的 Nothing Ear (3) 再次成為焦點。立刻為大家上手實試，以及剖析耳機在設計美學、音質表現、降噪技術及日常實用性方面的表現。



Nothing Ear (3) 上手實試

標誌性透明美學的再進化

Nothing Ear (3) 承襲了品牌最為人稱道的設計語言——透明美學。耳機機身與充電盒部分採用透明外殼，讓內部精密的電子元件若隱若現，營造出強烈的未來感與科技感。相較於前代，Ear (3) 在材質運用上更顯心思，充電盒加入了更多金屬元素點綴，提升了整體的質感與耐用性，握在手中份量十足。不過，這種對高級感的追求亦使其重量比上一代略有增加。在佩戴舒適度方面，Ear (3) 的設計經過微調，能更穩固及舒適地貼合耳廓，適合長時間使用。顏色方面則提供經典的黑、白兩色選擇，滿足不同風格用家的需求。

Nothing Ear (3) 透明外盒，配上金屬銀色內盒，非常有未來感。

音質表現與主動降噪實測

Nothing Ear (3) 在硬件上支援高達 24-Bit 的 Hi-Res 音訊傳輸，並兼容 LDAC 高解析度音訊編碼，理論上能為用家帶來更豐富、更細膩的聽覺體驗。記者試聽下 Ear (3) 的出廠調音風格偏向重低音，這意味著它在播放流行音樂或電子音樂時，能提供強勁澎湃的節奏感，但對於追求聲音三頻均衡、講究還原度的發燒友而言，可能會覺得低頻部分過於突出，稍顯混濁。幸好，可以透過其備受好評的 Nothing X 應用程式進行個人化等化器 (EQ) 調整，以尋找最符合自己喜好的聲音風格。

今代耳機的水準與以往一樣地方

在主動降噪（ANC）功能上，Ear (3) 則表現出色。無論是在嘈雜的通勤交通工具上，還是在人聲鼎沸的辦公環境，它都能有效隔絕大部分中低頻噪音，為用戶營造一個相對寧靜的私人聽覺空間，其降噪能力在同價位產品中具備強大競爭力。

「超級麥克風」與通話體驗

Nothing Ear (3) 其中一個主打的創新功能是其SuperMic功能，官方指這項技術能帶來前所未有的清晰通話品質。用家可以利用耳機的充電盒當作無線收音咪，在與朋友電話對話時收音比耳機更好、更清晰。在實測時，明顯比起單單耳機收音清晰程度稍高一點，不再怕在嘈雜的地方通話時，對方聽不到自己的說話。

在對話時，一按盒上的SuperMic按扭便可以用作無線收音咪。

除了通話外，用家亦也可利用充電盒錄音，即時將靈感記下，只需按下按鍵，語音備忘錄將會自動同步至並進行文字轉錄。

續航力、應用程式與用戶體驗

在日常實用性方面，Nothing Ear (3) 具備穩健的綜合表現。在關閉主動降噪的情況下，耳機單次充電可提供長達 10 小時的播放時間，配合充電盒使用，總續航力令人滿意。它亦支援快速充電功能，能應對緊急使用需求。其專屬的 Nothing X 應用程式是另一大亮點，介面設計簡潔直觀，功能強大，除了前述的 EQ 設定外，用戶還可以自訂觸控操作、調整降噪等級，以及與 Nothing 手機進行更深度的整合，例如開啟低延遲遊戲模式，整體生態體驗相當完善。

Nothing Ear (3) 耳機售價為$1399