增程式電動車電池破400km　純電動車還必要嗎？日常0油耗真香

增程車（增程式電動車，EREV）的電池越來越大，真的還有必要買純電車嗎？



近日在中國內地網上出現了「#增程車電池越來越大是行業的進步還是倒退」的話題，這引發了網友的熱議。

有網友認為，有增程車配65度以上電池，這就是開行業的倒車，用一白遮白醜，增程車電池50度以下比較合理。

有博主針對該話題也是輸出了自己的看法，具體開說就是，最早的插混只有50公里NEDC純電續航，平時上下班都不一定夠用。如果家裏沒有充電樁，基本上只能當成油車或混動車使用了。

為了解決剩下的50%問題，他們願意多掏錢買純電續航200公里、300公里的電動車。每個人的主觀感覺不同，那肯定也有消費者願意多掏錢，買純電續航400公里的車。

到了400公里純電續航的時候，大家可能就會覺得這不僅僅是一輛「增程車」或「插混車」，可能會認為這是一個「帶應急補能裝置的純電車」。如果消費者在買車的時候會把這二者區分開，那就可以認為是造出了一個小的子品類，從而形成了市場區隔，那麼廠家經常說的「超級增程」也就具備了實際的意義。

在該博主看來，車企作為市場的玩家，沒有權力去評判這些事情，只能去遵守遊戲規則。而政策可以從稅費、許可的角度來引導和糾正，那時候就按新的規則來繼續遊戲。當然，一般來說政策都是相當謹慎的，需要觀察之後再製定，也有一定的滯後性，這都是正常情況。

更早前，蔚來高級副總裁、樂道汽車總裁沈斐表示，用戶都要買純電，為什麼還要買增程？純電有更好的空間、體驗，充電焦慮已經過去了。

在李斌（蔚來創始人、董事長、CEO）看來，增程車的電池越做越大，油箱一年只用一兩次，每天都要背幾百公斤的東西在車上，不太合算。

在這個問題上，蔚來聯合創始人、總裁秦力洪也直言，看到有增程用戶比拼一年加一次油，還不如直接純電就行了。

