Tesla Model Y長軸距版上市：六座SUV佈局 續航751公里引熱議
撰文：中關村在線
出版：更新：
特斯拉Model Y長軸距版現已在中國市場正式上市。作為一款新增軸距的六座SUV，新車承載了不少期待，採用2+2+2的六座佈局，暫未推出七座版本。
從參數上看，該車動力系統配備雙電機四驅，搭載可變阻尼懸架，CLTC續航里程為751公里（換算為WLTP約為620公里），車身尺寸上也增加了150毫米的軸距和44毫米的高度，整體配置看上去頗具競爭力。
然而，在用戶和媒體的實際體驗中，這款車的表現卻褒貶不一，尤其是在第三排座椅的設計和實用性方面，爭議較大。
儘管車身尺寸有所放大，但進出第三排依然不太方便，座椅設計較為簡單，腿部空間也顯得侷促，僅適合短途出行或應急使用。同時，車輛採用的溜背造型進一步壓縮了頭部空間，對於身高超過1.7米的乘客來說，乘坐舒適性明顯不足。頭頂的大面積後窗在夏季陽光直射下，也會讓第三排乘客感到悶熱不適。
當六名乘客同時乘車時，後備箱的儲物空間也非常有限，僅能放置三隻揹包，對於大件行李幾乎無能為力。
相比之下，第二排的改進更為明顯，採用獨立座椅設計，配備加熱、通風功能，還新增了音響設備和電動扶手，乘坐舒適度相較標準版Model Y有了明顯提升。
一些試乘者指出，特斯拉似乎過於堅持Model Y原有的外觀設計，未能充分考慮加長版車型在實用性方面的需求。目前市場上的同類型產品，有不少通過調整車身結構來提升後排空間表現，即便犧牲了一些外觀設計感，卻能帶來更好的乘坐體驗。
目前Model Y長軸距版剛上市不久，關於它的批評聲音是否會影響銷量，尚需時間觀察。不過對於有六座電動SUV需求的家庭而言，建議在購車前前往實體店親自體驗，以便更全面地了解車輛的實際使用感受。
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】