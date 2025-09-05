三星Galaxy S26 Edge原型機曝光　鏡頭設計竟撞臉iPhone 17 Pro？

有部落客在社群平台上貼上了三星Galaxy S26系列原型機，這三款機種分別是Galaxy S26 Pro、Galaxy S26 Edge同Galaxy S26 Ultra。



其中Galaxy S26 Edge採用橫向大矩陣DECO，鏡頭模組跟即將亮相的iPhone 17 Pro接近，配備兩顆相機；Galaxy S26 Pro和Galaxy S26 Ultra的設計跟上代變化不大，都是採用垂直鏡頭模組。

網路曝光顯示Galaxy S26全部採用垂直鏡頭模組（SonnyDickson @X）

這次三星砍掉了Galaxy S26 Plus，Galaxy S26系列的新成員包括Galaxy S26 Pro、Galaxy S26 Edge和Galaxy S26 Ultra，新品將在明年2月登場。

在核心配置上，Galaxy S26系列將首發高通驍龍8 Elite Gen5雞血版，其CPU頻率達到4.74GHz，比普通版頻率略高一些。

而驍龍8 Elite Gen5採用台積電N3P製程打造，CPU由2*4.74GHz超大核心+6*3.63GHz大核心組成，並整合Adreno 840的GPU，獨立快取升級到16MB。

另外，爆料稱Galaxy S26 Ultra將採用60W+5000mAh的續航組合，這將是三星最強悍的高階旗艦。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】