三星Galaxy S26 Edge原型機曝光 鏡頭設計竟撞臉iPhone 17 Pro？
撰文：快科技
出版：更新：
有部落客在社群平台上貼上了三星Galaxy S26系列原型機，這三款機種分別是Galaxy S26 Pro、Galaxy S26 Edge同Galaxy S26 Ultra。
其中Galaxy S26 Edge採用橫向大矩陣DECO，鏡頭模組跟即將亮相的iPhone 17 Pro接近，配備兩顆相機；Galaxy S26 Pro和Galaxy S26 Ultra的設計跟上代變化不大，都是採用垂直鏡頭模組。
這次三星砍掉了Galaxy S26 Plus，Galaxy S26系列的新成員包括Galaxy S26 Pro、Galaxy S26 Edge和Galaxy S26 Ultra，新品將在明年2月登場。
在核心配置上，Galaxy S26系列將首發高通驍龍8 Elite Gen5雞血版，其CPU頻率達到4.74GHz，比普通版頻率略高一些。
而驍龍8 Elite Gen5採用台積電N3P製程打造，CPU由2*4.74GHz超大核心+6*3.63GHz大核心組成，並整合Adreno 840的GPU，獨立快取升級到16MB。
另外，爆料稱Galaxy S26 Ultra將採用60W+5000mAh的續航組合，這將是三星最強悍的高階旗艦。
相關文章：模塊手機｜換電池只是基本操作？這款手機屏幕鍵盤鏡頭也能自由換（點擊連接看全文）
Bill Gates自爆不用iPhone用Samsung 只因折疊手機有「這功能」Galaxy Tab S11 Ultra擁14.6吋巨屏與過萬mAh電池 售價惹熱議Samsung、HONOR、vivo摺屏手機大戰2025｜性能、相機、AI全面比較Samsung Galaxy Z Fold7深度評測 輕薄再升級 AI交互進化強蘋果新技術消息 將聯手LG與三星研發雙層OLED 在2028年後問世iPhone要急起直追？國產手機電池已超5000mAh 預計明年有大突破曲面屏手機熱潮變退潮！三星華為曾力推 為何今日連旗艦都棄用？
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】