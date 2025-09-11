三星Galaxy S26 Pro外觀曝光　明年1月亮相有望成最強小屏旗艦

知名爆料人士OnLeaks曝光了三星Galaxy S26 Pro渲染圖。



據悉，Galaxy S26系列砍掉了標準版、Plus版，新增Pro版，新系列包含Galaxy S26 Pro、Galaxy S26 Edge以及Galaxy S26 Ultra三款產品。

其中Galaxy S26 Pro定位是小屏旗艦，該機正面是中置挖孔直屏，屏幕採用四邊等窄設計，中框為金屬直角邊設計，背部配備豎排三攝。

+ 4

對比Galaxy S25，Galaxy S26 Pro的三攝安放在了橢圓形相機島上，攝像頭凸起高度高於相機島，這是Galaxy S26 Pro和Galaxy S25的最大差異點。

據爆料，Galaxy S26 Pro的屏幕尺寸約為6.3英寸，機身尺寸約為149.3×71.4×6.96mm，包含相機模組凸起的厚度是10.23mm，對比Galaxy S25，Galaxy S26 Pro的機身更長、更寬也更薄。

核心配置上，Galaxy S26 Pro搭載高通驍龍8 Elite Gen5旗艦平台，按照慣例，Galaxy S26 Pro使用的是高頻版處理器，預計命名為驍龍8 Elite Gen5 for Galaxy。與此同時，三星將會在部分市場推出Exynos版本。

並且Galaxy S26 Pro將配備16GB記憶體，內置4300mAh電池，不過遺憾的是，三星此次仍未計劃採用矽碳負極電池技術，該機還支持無線充電，新品將在明年1月份亮相，這是三星最強小屏旗艦。

