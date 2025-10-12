Amazfit T-Rex 3 Pro上手實測｜鈦合金堅固之軀 智能導航更實用

Amazfit T-Rex 3 Pro上手實測｜智能手錶Amazfit T-Rex系列一直以其軍規級的耐用性與親民的價格定位，不少運動好友喜愛。最近推出了全新旗艦級型號 T-Rex 3 Pro，這次的升級可謂誠意十足，不僅在物料、屏幕等硬體規格上全面躍升，更在戶外運動的核心功能——地圖導航與路線規劃上，帶來了突破性的革新。記者上手實測這款專為極限探險與專業運動者打造的新品，看看值不值得升級入手。



Amazfit T-Rex 3 Pro上手實測

鈦合金與藍寶石加持 硬派設計質感躍升

第一眼看到 Amazfit T-Rex 3 Pro，最直觀的感受是其質感的顯著提升。今代產品的錶圈首次採用了鈦合金材質，取代了過往的不鏽鋼，使其在保持高強度的同時，亦兼具了輕量化的優點。屏幕方面，更由強化玻璃升級為硬度僅次於鑽石的藍寶石玻璃，能有效抵禦在野外環境中，如岩壁、砂礫等造成的磨損與刮擦。屏幕本身的規格亦毫不遜色，配備的1.5吋高清AMOLED屏幕，峰值亮度由上一代的2,000 nits大幅提升至3,000 nits，記者在戶外運動時，就算猛烈陽光下或雪地等高反射環境中，資訊依然清晰可見。在操控性上，T-Rex 3 Pro 保留了四個實體按鍵與觸控屏幕的混合操作方式，並支援手套或濕手觸控，確保在任何惡劣天氣下都能精準操作。

就在錶前新增了雙色LED照明燈

值得一提的是，錶冠上方新增了一個實用的雙色照明燈，白光亮度足以應付突發照明需要，紅光則適合夜間觀察生態，設計相當貼心。

智能路線規劃領航

對於戶外運動愛好者而言，可靠的導航功能至關重要。Amazfit T-Rex 3 Pro 在此方面加入了非常實用的新功能，加入了智能路線規劃功能。用家只需預先在手錶下載全彩的離線地圖，便可直接在手錶的地圖上，透過輸入方向及目標距離，或選取地圖內置的興趣點（POI），讓系統自動生成一條完整的行山、跑步或單車路線。對於不熟悉匯入GPX檔案的初階用家尤其友善，大大降低了路線規劃的門檻。

在錶內設定路線規劃導航

出發前利用app下載地圖於手錶之內

在導航過程中，系統會提供清晰的轉向提示及語音提醒，若用家偏離了預設路線，系統更會即時自動重新規劃，確保使用者能安全返回正軌。地圖的顯示精細度亦有所提升，更清晰的地貌圖與等高線顯示，讓迷路風險降至最低。最重要是，其可靠性在專業賽事中亦得到驗證，有受贊助的精英運動員在UTMB賽事中全程使用T-Rex 3 Pro作導航並取得佳績。

內置超過180種運動模式，當然連HYROX訓練亦都有。

科學化訓練分析及全面健康追蹤

Amazfit T-Rex 3 Pro 內置超過180種運動模式，並新增了休閒水肺潛水模式，防水等級達10ATM，可應付最深45米的潛水活動。在跑步等常規運動中，手錶新增了如垂直振幅、觸地時間等更細緻的動態評估指標，讓訓練數據更科學化。健康追蹤方面，新手錶搭載了先進的 2LED+5PD BioTracker 6.0 PPG 生物感測器，能全天候監測心率、血氧飽和度及壓力水平。

10ATM防水

全新的 BioCharge 身體電量指數，功能上類似市場上備受好評的 Garmin Body Battery，它整合了用戶的睡眠、心率變異（HRV）及運動負荷等多維度數據，全面評估身體的準備狀態，當偵測到過度訓練風險時，便會發出提醒。

BioCharge 身體電量指數

續航力方面亦有顯著提升，官方指日常使用模式下最長可達25天，記者就2星期未有充電7下使用仍有40％電量。即使開啟最高精度的GPS模式，續航力亦長達38小時，足以應付一場百公里級別的越野賽事。

總結而言，今代Amazfit T-Rex 3 Pro 憑藉其在物料、導航功能及科學訓練分析上的全面升級，無疑為戶外智能手錶市場樹立了新的標準，加上以三千以下的售價而言，都算是性價比十分高的選擇，值得喜歡時常越野運動的用家入手。