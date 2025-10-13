木村拓哉代言 HUAWEI WATCH GT 6 香港開賣！一文睇盡價錢規格

華為（HUAWEI）全新HUAWEI WATCH GT 6系列、旗艦級WATCH Ultimate 2以及健康守護WATCH D2，已正式在香港隆重開賣。而今次華為再度邀日本天王巨星木村拓哉擔任WATCH GT系列代言人，以型格魅力演繹如何時尚運動生活融合。



木村再次代言Huawei Watch GT6系列新錶

木村拓哉型格演繹 WATCH GT 6 Pro

最新宣傳中木村拓哉佩戴HUAWEI WATCH GT 6 Pro，征服單車、越野跑、高爾夫球以至滑雪等多個極具挑戰性的戶外運動場景。可看出WATCH GT 6 Pro不僅是運動夥伴，更是時尚配飾。WATCH GT 6 Pro在設計與用料上十分講究，三款配置供用家選擇。當中，「曜石黑」版本配備黑色氟橡膠錶帶，售價為$2,499；「琥珀棕」版本採用棕色複合編織錶帶，售價為$2,799；而最高階的「鈦空銀」版本則配上鈦金屬錶帶，售價為$3,499。新錶推出購買優惠亦十分吸引，只需要購買任何一款WATCH GT 6 Pro，即可獲贈HUAWEI Band 10智能手環、棕色複合編織錶帶、三個月Health+會員體驗及智能體脂磅。

HUAWEI WATCH GT 6 系列香港開賣

WATCH GT 6 系列全面升級

HUAWEI WATCH GT 6系列帶來了長達21日的超凡續航力，用家可以擺脫電量焦慮，無論是日常使用還是長時間的戶外探險，都能簡單應對。系列更搭載了更精準的衛星定位系統，為跑步、遠足等戶外運動愛好者提供更可靠的路徑追蹤與數據記錄。HUAWEI WATCH GT 6系列備有46mm及41mm兩種尺寸，不同用家手腕大小及風格偏好，售價由$1,699起。。購買GT 6系列的顧客同樣可享豐富禮遇，包含HUAWEI Band 10智能手環、額外一條氟橡膠錶帶、三個月Health+會員體驗及智能體脂磅。

Huawei WATCH GT 6 46mm

Huawei WATCH GT 6 41mm

WATCH Ultimate 2 與WATCH D2 同步登場

除了焦點所在的GT 6系列，亦同步帶來兩款功能強勁的智能手錶。追求極致工藝與商務體驗的用戶，絕對不能錯過HUAWEI WATCH Ultimate 2，售價由$6,999起，同時可獲贈HUAWEI MatePad 11.5平板電腦，連同三個月Health+會員體驗、Care+延保服務及智能體脂磅。

Huawei WATCH D2

Huawei WATCH Ultimate 2

與此同時，專注於健康監測的HUAWEI WATCH D2新色亦同步上市，其「星雲藍」版本配以藍色複合皮革錶帶，售價為$2,999。購買即可獲贈HUAWEI Care+延保服務與智能體脂磅。