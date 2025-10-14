vivo X300 Pro 2億像素長焦鏡皇登場｜上海直擊超高性價比雙旗艦

vivo X300 Pro 2億像素長焦鏡皇登場｜vivo 早前在上海正式舉行了盛大的全球發佈會，隆重推出其年度雙旗艦——vivo X300及X300 Pro。記者親赴上海體育館現場，見證了這兩款集結了最前瞻技術的智能手機誕生。新機不單搭載聯發科最新天璣9500處理器，並在再與蔡司（ZEISS）深度合作，其中X300 Pro更破天荒地搭載了2億像素的蔡司APO超級潛望長焦鏡頭，以其強悍的綜合性能，吸引不少喜歡拍攝的用家。



vivo正式公布X300 長焦機皇

首發MediaTek 天機9500

全球首發天璣9500 性能跑分破四百萬

vivo X300系列將全球首發搭載聯發科最新一代的旗艦處理器——天璣9500，這顆採用頂尖製程的晶片，官方公佈指X300系列於安兔兔（AnTuTu）綜合性能跑分，史無前例地衝破四百萬大關，創下了手機性能的新紀錄。無論是運行對圖像處理要求極高的光線追蹤遊戲，還是進行多軌道4K影片的專業級剪輯，X300系列都能提供十足戰力。為配合這顆強悍核心，vivo更為手機配備了雙UFS 4.1-Lane技術，極大地提升了數據的並行處理能力，讓數GB的大型文件傳輸在轉瞬間完成。同時，自主研發的Z100訊號放大晶片，針對升降機、地庫、高鐵等訊號盲區進行了深度優化，確保用家在各種環境下都能獲得流暢無虞的網絡連接體驗。

vivo X300 Pro及X300

無論影相及拍攝影片，長焦的質素都非常出眾。

整個發布會便是這一部旗艦級的vivo X300 Pro

vivo X300 Pro：2億像素潛望長焦 重塑手機遠攝疆界

作為今晚的絕對焦點vivo X300 Pro無疑是為專業影像而生的「全能影像旗艦」。其最引人注目的，便是其後置鏡頭模組中那顆與Samsung聯合研發的2億像素蔡司APO超級潛望長焦鏡頭。其2億像素的超高解像度，用家進行大幅度的數碼變焦裁切，畫面細節依然清晰銳利。

擁有2億像素的

更關鍵的是「APO」（Apochromatic，複消色差）設計，這項以往僅見於頂級專業相機鏡頭的技術，透過特殊的光學結構，能將紅、綠、藍三種色光精確地聚焦於同一平面，從根本上消除了長焦拍攝時，在高反差物體邊緣常見的紫邊或綠邊等色散問題，確保了最純淨、最真實的色彩還原。無論是拍攝遠方山巒的輪廓，還是捕捉演唱會上偶像的細微表情，都能呈現出前所未有的

清晰度和色彩準確性。另外，X300 Pro的主鏡頭亦毫不遜色，採用了業界領先的5000萬像素感光元件，並配備了新一代的雲台級防震技術。這項技術讓鏡頭模組本身能夠進行多軸度的物理補償，極大地提升了在光線昏暗或手持拍攝影片時的穩定性，用家可以嘗試在沒有三腳架的情況下進行數秒的夜景長曝光拍攝。再配合一顆同樣為5000萬像素的超廣角鏡頭，構成了從廣闊風景到遠攝皆能無縫覆蓋的拍攝影像系統。

在拍攝影片方面，X300 Pro支援4K 120fps杜比視界（Dolby Vision）及10-bit Log影片拍攝。能捕捉高達每秒120格的高動態範圍畫面，為後期製作流暢的慢動作特效提供了可能；後者則為專業創作者提供了巨大的色彩調校空間，是通往電影級製作的重要階梯。

在設計與續航上，X300 Pro配備了一塊6.78吋的屏幕，全平整的設計避免了曲面屏可能帶來的誤觸及邊緣畫面變形問題。機身內置了高達6510mAh的超大容量電池，足以應付全天高強度的拍攝與使用。同時支援90W有線及40W無線快充。機身提供黑、白、藍、棕四種顏色選擇，售價由人民幣5299元起，而最高配置的攝影師版更整合了衛星通訊功能，售價為8299元。

vivo X300：AI影像加持，打造全能均衡小旗艦

與X300 Pro的極致影像不同，標準版的vivo X300則是一款定位「全能均衡旗艦」。同樣搭載天璣9500核心處理器的基礎上，採用了更為緊湊的6.31吋京東方（BOE）全螢幕，精巧的機身尺寸和恰到好處的重量，為單手操控及便攜性的用家提供不錯的選擇。

影像方面，X300同樣搭載了蔡司光學鏡頭，後置三鏡頭系統以一顆2億像素的蔡司主鏡頭領軍，確保拍攝的頂級畫質。再配合一顆蔡司APO超級長焦鏡頭及一顆5000萬像素超廣角鏡頭，其焦段覆蓋能力與成像質素。

續航方面，X300內置6040mAh電池，同樣支援90W有線及40W無線充電，確保了小巧機身下的長久續航。其售價由12GB+256GB版本的人民幣4399元起，至頂配16GB+1TB版本的5799元。

總結：雙雄出擊，港版何時推出？

vivo X300系列的最新發佈，從天璣9500的性能首發，到2億像素潛望長焦的影像突破，再到AI功能的創新應用，vivo透過X300 Pro與X300這對「雙子星」，覆蓋了從追求極致影像的專業發燒友，到鍾情於均衡體驗與創新功能的主流的用家們。新機現已在國內開始預售，但港版何時推出呢？則值大家拭目以待！