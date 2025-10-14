vivo X300系列國際版月底發佈　主打強勁拍攝　香港上市時間曝光

vivo X300系列終於傳來國際版的消息！根據本刊獲得的最新消息，這款首發MTK Dimensity 9500旗艦晶片的雙機型將於10月31日正式以國際版身份亮相，而香港市場的粉絲們最關心的上市時間，據可靠消息指出暫時預計在11月中旬正式發售!



從目前掌握的資訊來看，國際版X300系列將完整保留中國版的頂級配置。X300 Pro作為影像旗艦，將搭載與Zeiss聯合調校的專業三攝系統，包括5000萬像素Sony LYT-828主鏡頭、5000萬像素Samsung JN1超廣角鏡頭，以及全新的2億像素Samsung HPB長焦鏡頭，配合vivo自家研發的V3+獨立影像晶片，將為香港攝影愛好者帶來前所未有的拍攝體驗。

標準版X300則主打輕巧旗艦定位，雖然機身更加緊湊，但同樣配備了2億像素Samsung HPB主感光元件、5000萬像素Sony LYT-602 APO長焦鏡頭，以及5000萬像素超廣角鏡頭，在便攜性與拍攝品質之間取得了完美平衡。

兩款機型均搭載最新MTK Dimensity 9500處理器，並提供最高16GB RAM與512GB儲存空間的組合。在電池配置上，X300 Pro配備了6510mAh超大容量電池，而X300則內建6040mAh電池，兩者均支援90W有線快充與40W無線充電，充分滿足香港用戶對手機續航的高要求。

X300 Pro配備6.78吋8T LTPO大螢幕，支援120Hz自適應刷新率與1260x2800像素解析度；X300則採用6.31吋8T LTPO螢幕，同樣支援120Hz刷新率，但解析度調整為1216x2640像素。兩款機型均配備超聲波指紋辨識技術，並支援HDR10+與Dolby Vision顯示標準。

隨著10月31日國際版正式發表，香港消費者將有機會近距離體驗這款備受期待的旗艦系列。雖然具體售價尚未公佈，但相信X300系列的定價將極具競爭力，有望在年尾購物旺季成為市場焦點。

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】