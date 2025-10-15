Chiikawa 拉麵／吉伊卡哇拉麵香港分店位於九龍旺角朗豪坊12樓，近日與日本店同步推出限定口味「海獺師傅（Rakko）主題豚骨拉麵」，更有新設計湯碗、公仔立牌、紀念貼紙首發亮相！今次記者與Anoko及Rakko粉絲：人氣女團M.A.D 成員 Mira 去率先試食｜並附上訂位方法，以及點餐＋買精品攻略！



去Chiikawa拉麵，最開心就是有根據拉麵分量不同，會提供Chiikawa、Hachiware、Usagi共三位角色的迷你公仔立牌給你陪食兼打卡。如點了「海獺師傅（Rakko）主題豚骨拉麵」，那就可以跟師傅立牌拍照。此外，隨拉麵加送的紀念貼紙，同樣換成了海獺師傅版本，上面印有代表豚骨的「骨」字，非常之帥。（Mira IG連結）

如點了「海獺師傅（Rakko）主題豚骨拉麵」，那就可以跟師傅立牌拍照。（鍾世傑 攝）

此外，隨拉麵加送的紀念貼紙，同樣換成了海獺師傅版本，上面印有代表豚骨的「骨」字，非常之帥。至於跟飲品送的隨機角色卡，本來就有師傅。（鍾世傑 攝）

食評：口味比想像中清爽．混和明太子變身十小辣風味

記者與香港日系女團M.A.D成員Mira率先試食了海獺師傅主題豚骨拉麵，這款湯底是用豬骨及富含結締組織的部位長時間高溫熬煮而成，膠原蛋白令湯頭呈現出濃稠的乳白色，並以日本特製kaeshi醬油增加風味。

記者與香港日系女團M.A.D成員Mira率先試食了海獺師傅主題豚骨拉麵（鍾世傑 攝）

Mira試食後覺得「海獺師傅豚骨拉麵」的口味比想像中更清爽，她建議嫌「郎系」拉麵口味較重的食客，可試試這款新作。此外，拉麵配料除了叉燒肉外，改換了黑木耳、芽菜、醃漬高菜為配料，而特別提供的明太子更是亮點十足，可在吃到一半時混入湯中增加辛辣口感，能夠提升食慾。記者試吃後覺得其辣度頂多譚仔十小辣級數，怕辣的朋友也可放心吃。

Mira試食後覺得「海獺師傅豚骨拉麵」的口味比想像中更清爽，更可明太子去轉換口味。

限定版海獺師傅拉麵盛裝必買

「完食」拉麵後才發現，原來連拉麵湯碗都換成了海獺師傅特別版「海獺師傅拉麵盛裝」！更可以用$170買一個回家！由於此口味湯麵為限定款式，將來可能絕版，想儲就要襯早。

「完食」拉麵後才發現，原來連拉麵湯碗都換成了海獺師傅特別版「海獺師傅拉麵盛裝」！

更可以用$170買一個回家！由於此口味湯麵為限定款式，將來可能絕版，想儲就要襯早。（鍾世傑 攝）

無法不「相機食先」的漂亮場景

除了跟門口主角吉伊卡哇、小八及兔兔的立體雕塑互動打卡，店舖本身裝修極靚，且樓底比日本店更高，向上一望可發現非常多有意思的漂亮裝飾，增添了試食的樂趣。店內以紅色為主調，整體風格既有主題店的可愛感，也保留濃郁的日式拉麵氛圍，建議穿著淺色衣服拍照，顏色反差能讓角色與場景更突出。

Mira門口主角吉伊卡哇、小八及兔兔的立體雕塑互動打卡。（鍾世傑 攝）

Mira門口的主角角色牆打卡。（鍾世傑 攝）

除了Mira參觀Chiikawa拉麵香港店的靚相，在店鋪開張時，記者亦曾與另一位女團 MONOCHROME 成員 Hinako 去過直擊。

入口有巨型角色合照牆，粉絲們可以在此先打卡再入店。（鍾世傑 攝）

在店鋪開張時，記者亦曾與另一位女團 MONOCHROME 成員 Hinako 去過直擊。（鍾世傑 攝）

香港店營運資訊

地點與預約方式

Chiikawa拉麵香港店是首家海外分店，位於旺角朗豪坊12樓13號舖。店方近日新增即場入座（Walk-in）服務，惟由於人氣持續高企，粉絲亦可透過KKDAY平台搶先預約，確保能品嚐最新麵款。預約時需同時預購一支黑烏龍茶（港幣38元），與拉麵同時奉上。

Chiikawa Ramen （吉伊卡哇拉麵）香港分店資訊

地址： 九龍旺角朗豪坊12 樓13 號舖

營業時間： 每日早上11 時至晚上10 時

最後入座時間： 晚上9 時15 分

預約方式：基本採用預約制，需透過KKday 平台預購黑烏龍茶作為訂金。 近日新增了即場入座（Walk-in）服務，如果平日預約名額未滿，客人可直接入座。



點餐與麵款選擇

採用入店前點餐做法，成功預約後於指定日子準時到門前排隊。拉麵共分為三種份量：Chiikawa迷你（港幣115元）、Hachiware小（港幣135元）與Usagi大（港幣150元）。至於「海獺師傅（Rakko）主題豚骨拉麵」則只供應與Hachiware相同的「小」分量。

餐廳提供三種份量：Chiikawa（迷你，HK$115）、Hachiware（小，HK$135）與 Usagi（大，HK$150）的拉麵（鍾世傑 攝）

飲品樽可帶走、水杯要另購

除預購的黑烏龍茶外，可加購師傅哈密瓜汽水、飛鼠白汽水、栗子大叔可樂（各港幣48元）以及「那孩子」啤酒（港幣68元）。角色飲品的樽子瓶子可拿走，但用來裝冰水的杯子需另購。此外，點飲品時還會隨機贈送角色透明卡，對收藏控來說相當有吸引力。

搭配拉麵的飲品特別推薦黑烏龍茶（HK$38），可以中和油膩（鍾世傑 攝）

點飲品時還會隨機贈送角色透明卡，對收藏控來說相當有吸引力。（鍾世傑 攝）

周邊商品繼續供應

除了配合新拉麵推出的「海獺師傅拉麵盛裝」，其他原有的產品如三大主角拉麵碗（尺寸不同）、啤酒杯、水杯、臉巾、手環、T恤、Logo貼紙、湯匙及拉麵碟等都繼續供應。食客要留意，周邊商品款式豐富，從實用的拉麵碗、湯匙、杯具到服飾、毛巾、貼紙等應有盡有。每人僅限購買一次，入店後不能追加，因此進店前需確定好購買清單，以免錯過心儀商品。

周邊商品款式豐富，從實用的拉麵碗、湯匙、杯具到服飾、毛巾、貼紙等應有盡有。（鍾世傑 攝）

