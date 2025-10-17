MAMA Awards 2025香港｜10.20 公售攻略｜座位表＋連結

MAMA Awards 2025香港頒獎禮｜10.17 Visa優先＋公售攻略｜購票連結心得、Cityline購票心得｜亞洲超高規格音樂盛典「2025 MAMA Awards」即將登陸香港！以及公售時有什麼技巧，可以提升入手機會？記者分享一些成功購票經驗，希望大家能搶票成功！



亞洲超高規格音樂盛典——2025 MAMA Awards即將重磅登陸香港！聯合全球頂尖音樂人與製作團隊打造，MAMA Awards被譽為「亞洲葛萊美」，自1999年創立以來，已成為引領亞洲音樂潮流與文化交流的標誌性舞台。2025年，MAMA Awards將再次回歸，攜手亞洲乃至全球最具影響力的藝人，以頂級舞台視聽呈現震撼盛典。

兩天活動將匯聚K-pop最閃耀的明星陣容與夢幻表演，以突破界限的舞台設計、沉浸式燈光影像與極致音響技術，共同呈現一場不容錯過的視聽狂歡。

MAMA Awards 2025 香港頒獎禮 購票詳情

MAMA Awards 2025香港頒獎禮｜10.17 Visa優先門票公售

開賣時間：2025年10月17日下午6時

開賣連結：Cityline連結1、Cityline連結2

究竟如何入會搶先購票？如何在公售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

MAMA Awards 2025香港頒獎禮 座位表

MAMA Awards 2025 香港頒獎禮 購票詳情

MAMA Awards 2025香港頒獎禮｜10.20 正式公售

開賣時間：2025年10月20日上午10時

開賣連結：Cityline連結、Trip.com

MAMA Awards 2025 香港頒獎禮 購票詳情

MAMA Awards 2025 香港頒獎禮｜10.17 Cityline Infinity Visa門票優先售（已完結）

開賣時間：2025年10月17日早午10時

開賣連結：Cityline連結1、Cityline連結2

2025 MAMA AWARDS 詳情

日期： 2025年11月28至29

地點： 啟德體育園主場館

票價：$2,599 / 2,299 / 2,099 / 1,699 / 1,499 / 1,299 / 1,099 / 899

視線受阻座位：$2,599 / 1,699 /1,299

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到不少地面前排位置。今次就分享一下記者成功搶飛的經驗及心得。

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券戰績 包括鄭伊健、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

+ 7

MAMA Awards 2025香港頒獎禮 何時舉行？ MAMA Awards 2025香港頒獎禮 將會於2025年11月28日至29日舉行，合共2場。 MAMA Awards 2025香港頒獎禮 於哪個場地舉行？ 香港啟德主場館 MAMA Awards 2025香港頒獎禮 如何購票？ 10月17日早上10時Visa Infinty優先購票、10月17日早上10時一般Visa優先購票；10月20日正式公售，如想知搶購心得，可前往購票攻略。

MAMA Awards 2025香港頒獎禮｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「MAMA Awards 2025香港頒獎禮」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。