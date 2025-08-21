Pixel 10 Pro Fold摺機發表｜Tensor G5核心專攻AI iPhone 17有難
Google Pixel 10 系列智慧型手機於同廠年度硬體發表會「Made by Google 2025」上亮相，正式揭曉了備受市場期待的 Pixel 10 系列智慧型手機，陣容包含 Pixel 10、Pixel 10 Pro 以及最吸引的摺屏手機 Pixel 10 Pro Fold。
自家研發 Tensor G5 處理器專攻AI
Pixel 10 全系列搭載自家研發、採用台積電最新 3 奈米製程的 Tensor G5 處理器，以強勁 CPU 效能支援 Google 的各種 AI 運算服務，效力有顯著提升。9月發表的 iPhone 17 系列如果在人工智能支援方面依然沒有明顯進步，蘋果手機的前景將非常難捱。
8K拍片．5倍光學變氮｜惡鬥國產Android旗艦機
小米 Vivo OPPO 間間國產手機廠都專攻專業攝影Android手機，Google 亦都有相應提升，標準版 Pixel 10 終於加入了 5 倍光學變焦的望遠鏡頭，讓三鏡頭系統成為全系列標配。其 6.3 吋螢幕峰值亮度提升至 3,000 尼特，電池續航力也強化至 30 小時以上。
高階的 Pixel 10 Pro 系列則在細節上持續精進，螢幕亮度更高，並號稱擁有 Pixel 史上最強的音效表現。相機系統雖像素未變，但透過全新的影像訊號處理器（ISP）與強化的光學防手震，可支援 8K 影片拍攝及高達 100 倍的 Pro Res Zoom 變焦，影像實力更上層樓。
無齒輪轉軸｜史上最堅固摺屏機 Pixel 10 Pro Fold
而國產Android一直做不好的就是摺屏，幾乎每個品牌的用家都投訴易壞、修理費貴，Google 則推出號稱「史上最堅固耐用的摺屏手機」Pixel 10 Pro Fold，成為主場焦點。它採用了創新的「無齒輪轉軸」設計，號稱能承受十年以上的日常摺疊，更是 Google 首款具備 IP68 防水防塵等級的摺疊手機，耐用性大幅提升。
螢幕方面，Pixel 10 Pro Fold 展開後為 8 吋的 Super Actua Flex 內螢幕，搭配 6.4 吋外螢幕，亮度表現優異。相機搭載 4800 萬畫素主鏡頭，並可利用雙螢幕優勢輕鬆完成高品質的後鏡頭自拍。據悉，連輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也是 Pixel 手機的愛用者，為這款旗艦增添不少話題性。Pixel 10 Pro Fold 定價由 1,799 美元起（約港幣 HK$14,032），預計於 10 月 9 日起在全球陸續發售。（香港未有行貨供應）
除了手機，Google 也同步更新了 Pixel Watch 4 智慧手錶與 Pixel Buds 2a 無線耳機，前者強化了處理器與續航，後者則首度加入主動降噪功能，持續完善其硬體生態系。