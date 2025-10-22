HONOR X9d上手實測｜最強三防機王 3日1充超長續航｜中階㩒玩之選

HONOR X9d 上手實測｜早前HONOR推出 X9d，將重點放在了手機最根本、卻又最常被忽略的「耐用性」之上。憑藉瑞士SGS IP69K旗艦級防水認證、超強防摔機身及驚人的電池續航力，HONOR X9d更被冠以「硬核之王」的稱號。早前記者上手實測這台手機一個星期，親身體驗它的強悍以及超長續航力，帶來怎樣的驚喜。



HONOR X9d上手實測 最強三防機王

IP69K 旗艦級防水防塵

拿到 HONOR X9d 的第一印象，是其扎實而不失時尚感的外觀。儘管主打強悍防護，但機身設計並無傳統三防手機的笨重感，反而比想像中還要纖薄。X9d 具備目前業界最高級別的瑞士SGS IP69K 防水防塵認證，同時亦符合 IP66 及 IP68 等級。它不僅能抵禦一般生活的潑濺、雨水，甚至能在1.5m水深下浸泡30分鐘，更能承受高壓熱水噴射的衝擊。

HONOR X9d擁有IP69K 旗艦級防水防塵

在實測過程中，將手機直接拿到水龍頭下沖洗，甚至短暫浸泡在水中，取出後操作依然完全正常，其防水性能確實令人驚嘆。幾乎無死角的防護能力，對於經常進行戶外活動，如行山、露營甚至水上活動的用家來說，無疑提供了極大的安心感。長者或小朋友用家，對於這種超強的防水特性，也能大大減低因意外倒瀉飲品而導致手機損壞的風險。

超乎想像的堅固 日常碰撞無顧慮

除了頂級的防水能力，HONOR X9d 的另一大賣點是其超卓的防摔性能。手機採用了獨家的超彈防摔技術，配合特設的六層緩衝設計，能夠承受從2.5m高處墜落至花崗岩地面的衝擊。雖然未敢真的從如此極端的高度進行測試，但在日常使用高度，例如從褲袋或桌面意外滑落，相信手機落地後可以毫髮無損。這種超強的堅固度，改變了以往使用手機時那種小心翼翼的心態，使用起來倍感輕鬆自在。對於從事地盤工作，或經常參與極限運動的用戶來說，新機的可靠性絕對值得選擇。

玩《原神》基本上沒有太大壓力

性能與續航平衡

HONOR X9d 搭載了 Snapdragon 6 Gen 4 處理器，配以 12GB＋256GB。透過 Antutu 跑分軟件進行測試，得分約為100萬分，屬於中階的水平。在實際使用上，日常操作如瀏覽網頁、使用社交媒體等均流暢，即使同時開啟多個應用程式亦未見卡頓。對於遊戲體驗，我嘗試了對硬件要求較高的《原神》，將畫質調校至中階設定，遊戲過程依然能保持順暢運行，表現令人滿意。

HONOR X9d利用Antutu跑分可取得100萬以上分數

相機方面，主鏡頭為1.08億像素，日間拍攝的相片細節豐富，色彩還原準確；夜間拍攝亦有不俗的表現。續航力是此機另一驚喜之處，內置的 8,300mAh 超大容量電池，在正常使用下，基本上可以做到三天一充，徹底告別電量焦慮。

HONOR X9d試相：

HONOR X9d試相

HONOR X9d試相

HONOR X9d試相

用了大半天仍有8成電量

HONOR X9d 以二千多元的價位（而且現在購買有大量優惠贈品），提供了接近中階機的流暢性能，更帶來了旗艦級別、甚至超越許多旗艦的頂級防護能力。以「耐用」為核心價值的作品，對於追求可靠性、長續航及高性價比的用家而言，是一個極具吸引力的選擇。