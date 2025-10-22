iQOO 15屏幕2K高效還護眼？手機擁顯示卡般光追效果　只售這價

iQOO 15正式亮相。售價方面，12GB+256GB售價4199元（人民幣，下同）；12GB+512GB售價4699元；16GB+256GB售價4499元；16GB+512GB售價4999元；16GB+1TB售價5499元。



核心配置上，iQOO 15採用6.85英寸三星2K屏幕，搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，前置3200萬像素，後置5000萬主攝、5000萬潛望長焦以及5000萬超廣角，電池是7000mAh，支持100W有線閃充。

該機最大看點之一是屏幕，這次iQOO 15首發搭載2K三星珠峰屏，由iQOO和三星顯示聯合研發，採用iQOO有史以來最好最強的M14發光材料，發光效率更高；同時搭載全球首發的2KLEADOLED技術，帶來更低功耗、更高亮度，而且更環保、更纖薄。

這塊屏幕採用全新無偏光顯示技術，讓屏幕光呈現於自然光一致的無偏振態光線，實現類似自然光的顯示效果，做到最舒適最護眼，無論顯示效果還是護眼效果都超越了圓偏振光和線偏振光。

不止於此，iQOO 15首發自研電競晶片Q3，這是行業唯一集全場景光追+遊戲超分+遊戲超幀於一體的手機端獨顯晶片，開啟手機顯示卡時代。

這次iQOO將Q3打造成真正的「手機顯示卡」，帶來行業獨家頭部遊戲全場景光追效果，該機搭載QNSS超級渲染引擎，讓畫質有了大幅提升；同時搭載PC顯示卡級的AI超級採樣技術，讓自研電競晶片Q3的超分有更精細的畫面渲染能力，在行業內有着碾壓優勢。

在運行遊戲原生畫質時，QNSS可以降低遊戲功耗與發熱，重載遊戲體驗幀率更穩、體驗更流暢。另外，iQOO 15帶來行業獨家真2K遊戲畫質，行業獨家FPS遊戲2K+144幀滿格併發，支持7款遊戲原生超分超幀。

在散熱體驗上，iQOO 15內置行業最大面積單層VC均熱板，更廣覆蓋熱源，內置2億顆納米級氧化石墨烯顆粒，讓VC內部液體更快的沸騰氣化，提升VC解熱效率，更快速的均熱、散熱。

信號方面，iQOO 15天線實現360°無死角環繞式覆蓋，確保信號穩定接收，相比iQOO 13，增加底部蜂窩天線簇，信號接收能力更強，覆蓋範圍更廣，能夠無懼遮擋，有效減少信號盲區，無論單手豎屏握持還是雙手橫屏握持手機，強勁信號始終在線。

