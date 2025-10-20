REDMI K90 Pro Max丹寧色亮相　美女產品經理親自上陣當模特兒

REDMI產品經理筍寸曬出了REDMI K90 Pro Max丹寧色的實拍照。評論區不少網友表示「又美又颯」，還有網友說，產品經理親自當模特，太捲了。



據悉，REDMI K90 Pro Max正面是一塊2K直屏，採用四曲包裹式金屬中框，背部是橫向大矩陣相機DECO。這次REDMI帶來了一款全新配色—丹寧色，採用類似牛仔布料的紋理設計，觸感、質感都全面拉滿。

產品經理筍寸介紹，為了打造一款大家心中最適合的丹寧藍，設計團隊前後打了超千片不一樣的紋理和顏色，從觸感還原、紋理細節、顏色深淺、紋路方向綜合選擇，選定了今天大家看到的丹寧藍。

其最大的難點是工藝，我們要做「不怕髒的牛仔褲」，和老師們反覆討論，最終決定為K90 Pro Max的丹寧設計獨家開發科技丹寧材質，抗紫外線、抗黃變、耐磨耐髒污，一擦即掉。

核心配置上，REDMI K90 Pro Max搭載高通第五代驍龍8至尊版平台，後置超大底主攝、超廣角以及潛望長焦，電池容量超過7000mAh，支持百瓦閃充，是REDMI最強悍的高端旗艦。

小米集團總裁盧偉冰表示，REDMI K90 Pro Max的使命清晰而堅定，目標是憑藉超強的產品力通殺4K+價位，它在過往K Pro已經擅長的核心賽道上，性能、續航、屏幕，實現了「強者恆強」；也將在質感、影像、聲音等旗艦核心體驗上全面突破，甚至有些領域將引領行業。

該機將在10月23日正式發佈。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】