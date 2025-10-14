iPhone Air充電慢到墊底？實測峰值功率僅19W　只是為電池健康？

著名測評機構ChargerLAB，使用多款蘋果充電器對iPhone Air的充電速度進行了測試。



經過實測，iPhone Air的峰值充電功率在18W-19W之間。相比之下，iPhone 17標準版峰值充電功率為27W-28W，iPhone 17 Pro Max的峰值充電功率約為36W。

蘋果方面表示，使用兼容的20W或更高功率充電器時，iPhone Air可在30分鐘內充電至50%。iPhone 17、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max能在20分鐘內充電至50%。

對比不難看出，iPhone Air的充電速度在iPhone 17系列中排名墊底。因iPhone Air是一款超薄機型，充電速度較慢意味着產生的熱量更少，這對電池的健康是有益的。

據悉，iPhone Air配備6.5英寸OLED屏幕，支持120Hz自適應刷新率，峰值亮度達2000nit，機身厚度僅5.6mm，重量165g，採用航空級鋁合金框架與第二代超瓷晶玻璃，耐刮擦性能提升3倍。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】