iPhone Air滯銷要減產百萬台？純eSIM成敗筆　輕薄敵不過3大硬傷

據The Elec及日本券商瑞穗證券消息，蘋果針對新iPhone的生產計劃做出調整：iPhone Air因市場反應不及預期，年末或減產100萬台。



日本瑞穗證券的最新報告顯示，蘋果正在縮減其超薄機型iPhone Air的生產規模，原因是該機型的市場表現不如預期。

儘管整個iPhone 17系列整體銷售強勁，但iPhone Air成為了這一系列中的「例外」。

瑞穗證券指出，蘋果計劃將iPhone Air的產量削減約100萬台，不過將同步上調其他機型生產規模。

標準版iPhone 17數字系列產品線銷量顯著優於上一代產品，Pro和Pro Max型號的需求也按年增長明顯。

因此蘋果計劃將整個iPhone 17系列的出貨預期從8800萬台上調至9400萬台，時間節點預計在2026年（明年）初。

Phone Air雖以「5.6mm超薄機身」「純eSIM設計」為差異化賣點，但上市後市場反饋平淡。

結合此前行業分析，其遇冷或受三方面因素影響：

功能妥協：

為實現輕薄，電池容量與攝像頭配置較基礎款縮水，難以滿足重度用戶對續航、影像的需求；

eSIM落地受限：

國內eSIM必須線下激活，流程繁瑣，制約主流消費者選擇；

定位尷尬：

定價介於iPhone 17標準版與Pro系列之間，既無e系列的性價比，也無Pro系列的旗艦配置，在注重實用性市場難以規模化。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】