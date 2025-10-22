小米米家智能消毒機$949眾籌提早達標｜為甚麼奶瓶消毒對BB如此重要？

新手父母或會疑惑：奶瓶消毒真的這麼重要嗎？答案是肯定的。一歲以前的嬰兒，腸胃道與免疫功能還未發展成熟，容易感染病菌。母乳和配方奶都含有油脂和蛋白質，使用後的奶瓶如果沒有立即清洗，很容易產生「奶垢」，變得黏膩難清理兼滋生細菌，如長期使用不潔的奶瓶，容易讓嬰兒出現腹瀉；為避免病從口入，奶瓶奶嘴當然要在用後消毒。



小米最近以眾簿方式集資生產一款「米家智能消毒機」，「米家智能消毒機」由10月20日起眾籌開售，原價$1,199，參加集資者可以$949訂購；眾簿原定10月27日完結，但在19號左右已完成11萬集資目標。為何反應如此理想？以下是「米家智能消毒機」的4大優點：

優點01｜專業級除菌｜UV＋高溫雙效

24顆UV燈珠五面覆蓋，260–270 nm搭配75°C高溫，除菌率達99.999%，經權威檢測可滅35種病菌；304食品級不鏽鋼內膽與籃架，安全耐用、易清潔。

優點02｜運行噪音低於29.8 分貝｜新手爸媽「有覺好瞓」

傳統消毒機多用PTC熱風與風扇，運轉聲約45–50 dB，夜晚特別擾人；還常見烘乾不完全與異味，影響寶寶與全家睡眠品質。米家智能消毒機改用環氣流＋熱傳導，捨棄PTC與風扇，從源頭降噪；運行噪音<29.8 dB，比圖書館更安靜，夜間也能安心使用。

優點03｜石墨烯烘乾｜快速且無異味

石墨烯秒速升溫，配合「煙囪效應」加速循環，烘乾效率高；無阻燃劑塑膠味，並有負離子淨味，物品乾後清新無異味。

優點04｜25L大容量＋雙溫模式｜不只消毒奶瓶

小米智能消毒機內容量達25L，輕鬆放入奶瓶、餐具、衣物、吸乳器等物品；提供45°C/75°C雙溫：75°C快速烘消餐具奶瓶，45°C溫和處理小朋友的玩具、布書、衣物與梅雨季難乾衣。

優點05｜智能操控｜遙控監察安全守護

支援小米澎湃智聯，App可選多模式；勿擾模式關閉按鍵音。具72小時長效抑菌、底部氛圍燈、智能童鎖等設計，操作簡單，長輩也能輕鬆上手。（不過此功能可能有使用地區限制，未知是否支援使用）

米家智能消毒機眾籌：集資連結