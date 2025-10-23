iPhone17 Pro 清潔禁忌｜宇宙橙變玫瑰金起因曝光 蘋果警告勿用漂白劑清潔｜最近在Reddit和TikTok上，有不少宇宙橙色 iPhone 17 Pro 分享短片、相片，顯示該手機的金屬部分；由橙色變成了粉紅色或玫瑰金色。這個現象在中國、台灣、香港等地的多個論壇和媒體上引發討論，現在蘋果已找出原因，並提醒用家不要用漂白劑抹手機。



鋁合金變色與清潔劑成分有關

iPhone 17 Pro 使用的鋁合金含鋅量較高，表面氧化膜偏薄，加上蘋果使用陽極處理去上色，使得染料容易從氧化膜的小孔中脫落。如使用不當的清潔劑抹刷，有機會令背部玻璃外的所有金屬位置褪色，當中相機模組平台與鋁合金邊框情況最嚴重。

在蘋果公開正確的清潔方法前，其實不少專家已初步分析指，造成iPhone 17 Pro變色情形，與使用了含雙氧水（過氧化氫）的清潔劑有關，造成表面顏色被破壞。專家建議不要讓手機的金屬部件接觸以下物品，否則可能導致變色：

－醫療用雙氧水

－漱口水

－清潔眼鏡保養液

－除霉劑

－殺菌劑

－漂白劑

－染髮劑



蘋果官方建議正確清潔方式

蘋果在其支援網站上明確警告：「不要使用含有漂白劑或過氧化氫的產品。避免讓任何開口進水，且不要將Apple產品浸入任何清潔劑。消毒後，僅使用柔軟、不起毛絮的布去抹乾。」官方建議只要透過純水濕紙巾擦拭即可，日常也要避免將手機長時間暴露於高溫、潮濕或化學環境中。如果你已經有慣用的清潔產品，請仔細檢查成分，確保不含有可能導致變色的成分。 （原文連結）

遇到變色問題怎麼辦

如不幸發生變色，建議直接聯繫蘋果支援中心或預約前往Apple Store直營店進行實體檢測。至今，蘋果尚未正式回應此問題是否為批次性問題，但此事已引起多家媒體的關注和報導。

