iPhone 17 Pro出新色？沒P圖下宇宙橙竟變成這樣　果粉跪求：想買

蘋果新機iPhone 17系列開賣至今滿一個月仍舊話題十足，其中旗艦款iPhone 17 Pro才剛解決「刮痕門」疑慮，如今又傳出「變色門」災情？原來是有人的iPhone 17 Pro Max「宇宙橙」居然變色成了「鮭魚粉（三文魚粉）」，照片一發上網立刻引發熱議，網友笑讚「這顏色想買！」



網路瘋傳iPhone 17「宇宙橙變粉紅」網友笑：曬成 Product RED？

iPhone 17 Pro的新色宇宙橙，吸引不少意。（Apple）

近日有網友在Redddit貼出自己新買的iPhone 17 Pro Max宇宙橙色，居然從愛馬仕橘或貨運橘悄悄變色為鮭魚紅粉色，整支手機只剩下天線帶與玻璃背板維持原色。由於畫面極度「均勻」，看起來有一點刻意，但原貼文強調自己沒有使用化學清潔劑或曝曬，只用乾的細纖維布擦拭。

同時，網路上也陸續出現其他用戶回報相似問題，多數變色情況從鏡頭模組與邊框 開始出現粉色調。截至目前，Apple尚未發表官方回應，但已有網友懷疑，與近年Apple主打的「回收鋁合金」材料有關，由於合金比例與陽極處理條件稍有差異，可能導致表層染色穩定度下降。

雖然整起事件仍有待觀察，卻在網路引發熱議，不少人意外被「鮭魚粉」的iPhone17 Pro Max新色圈粉：

「意外的夢幻欸」、

「鮭魚粉比橙色更潮欸」、

「這台是噴火龍紅限定版」、

「如果是限量粉紅版我反而想買」、

「希望我的也能變粉紅色，好酷」、

「曬一曬就變 Product RED」、

「他是把手機放進烤箱了嗎？」、

「看來連手機都要擦防曬乳了」。



延伸閲讀：

iPhone 17 Pro Max 值不值得升級？最強相機系統、外型與效能體驗分享

