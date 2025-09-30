蘋果折疊iPhone將聯手三星？7.58吋闊屏+A20 Pro 預計2026秋發佈
撰文：快科技
出版：更新：
據媒體報道，三星顯示總裁Lee Cheong表示，三星將為一家美國大型企業生產可摺疊顯示屏，該公司正加速推進可摺疊顯示屏的量產準備工作。雖然Lee Cheong沒有透露這家大型企業到底是誰，但幾乎可以確定它就是蘋果公司。
據悉，蘋果首款摺疊屏iPhone的屏幕尺寸是7.58英寸，分辨率為2713×1920，屏幕縱橫比為14.1:10，是一款闊摺疊機型，這跟安卓陣營已經上市的摺疊屏機型完全不同。
坊間已有不少摺疊屏iPhone的渲染圖：
+6
核心配置上，蘋果摺疊屏iPhone將搭載A20 Pro晶片，首發自研基帶晶片C2，配備12GB內存，後置4800萬主攝和4800萬超廣角，摺疊態厚度在9.0-9.5mm之間，支援Touch ID，無緣3D人臉識別。
預計蘋果摺疊屏iPhone將在2026年與iPhone 18系列一同推出，並像直板機一樣在每年秋季推出迭代款。
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】