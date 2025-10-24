因Labubu、Monchiichi卡通潮玩，還有Pokemon卡爆紅，內地潮玩平台「千島」近年使用者眾，最一名中國媽咪李雲，發現11歲女兒在千島App購買了500多元人民幣的卡牌。當她申請退貨退款時，賣家竟要求買家先拍片「狂摑孩子」時長需達3分鐘且中間不能停，並要有清晰的掌摑聲音，才答應退款。李雲向平台客服求助還遭拒絕，事件在網上爆發爭議，「千島」終發官方聲明認錯。



女兒偷買卡牌｜媽咪求退款有奇遇

千島成功將小紅書或分享收藏+網店二合一，吸引不少喜歡買玩具精品的年輕用家，內地一名母親李雲發現11歲女兒偷偷以祖父母的手機，在千島App買了500多元人民幣的卡牌。

千島成功將小紅書或分享收藏+網店二合一，吸引不少喜歡買玩具精品的年輕用家（千島網頁版截圖）

當她申請退貨退款時，賣家竟然要求上傳一段「家長狂摑孩子」的影片，時長要足3分鐘且中途不能停，還要有清晰的摑掌聲。李雲向平台客服求助，對方卻表示「抱歉平台無法強制，建議雙方自行協商」。

平台急急腳撇清關係：呢單嘢唔係我跟開

千島官方其後發表聲明，指涉事交易屬個人閒置交易，聊天截圖中的「未成年退款須知」是賣家自行發送，並非平台官方規則。資料顯示，千島App由上海必有迴響智能科技有限公司營運，該公司曾於2022年因違反《未成年人保護法》被罰款一萬元人民幣。

專家：賣家做法隨時犯法｜平台做縮頭烏龜同樣有錯

有專家指出，賣家的要求已超出一般交易糾紛範疇，可能構成「教唆侵權」。根據《反家庭暴力法》，國家禁止任何形式的家庭暴力。此外，《民法典》亦規定教唆他人實施侵權行為者須承擔連帶責任。

有評論認為平台應承擔審核與管理責任，不能以「自行協商」來卸責。建議平台引入人臉識別、實名認證等技術手段，由事後處理糾紛轉向事前防範，並明確未成年消費退款的鑑定標準與處理流程，在保障買賣雙方權益之間取得平衡。