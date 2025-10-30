iPhone Apple Wallet 疑外洩私隱？有沒有想過，你的身份證號碼、信用卡資料，會無故出現在陌生人的 iPhone 上？近日，Facebook 用戶 Jennachord 拍 Reels 警告網民，iPhone 內置的電子錢包 Apple Wallet 可能會將你的個人私隱、信用卡資料意外流出。Jennachord 指她購買了新手機，並將舊 iPhone 交給家人使用。家人為 iPhone 進行「清機」重設後，再以「機過機」形式從另一部iPhone轉移資料，完成後卻發生意想不到的怪事！



換iPhone 機過機｜驚見陌生人私隱情報

正常情況下，iPhone 進行重設後機內一切資訊、登入帳戶、密碼資料理應全部刪除。然而 Jennachord 家人進行「機過機」資料轉移後，驚見「新手機」內的 Apple Wallet 竟藏有幾十張不明來歷的卡片，包括多名不同名字的陌生人的信用卡、會員證、電子登機證，甚至是記錄身份證號碼、全名、出生日期的 COVID-19 疫苗接種資訊。由於事件令人人自危，影片轉眼就在網上瘋傳、達12萬點擊。

今日我看到別人私隱｜何時到我情報被洩？

最初他們以為這些卡片只是範例，上面的人名、資料只是虛擬個資只供用家參考；但事主到 Apple Store 利用 demo 機求證，發現所有陌生人資訊全部熟實！這令他們非常擔心，無故取得別人的資訊已很不安，更擔心自己的私隱會否同樣因類似情況錯誤地落入他人手網上。

網民：有可能誤與別人情報混合

有網民估計，事主似乎是將舊 iPhone 轉交給家中老人家使用，老人家進行「機過機」資料轉移時，會否錯誤地將其他二手機靠近，所以將不屬於他的資料複製到新機內，才導致今次事件？

事件已交Apple處理｜不用過度驚慌

事主已正式向 Apple Store 報備求助，她已按照建議即時更新密碼，並交由工程師官方調查，需要將3至4日、暫未有回應。有網民留言指「外國都曾有相似情況發生」，但經記者追查後未找到相關報導，似乎這次是很特殊的個別事件，因此各位讀者不需要過度驚慌。