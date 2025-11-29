格式化硬碟就安全？回收電腦前必看！真正「毀滅」數據方法是這樣

當準備回收舊電腦，或是出售舊硬碟的時候，很少有人意識到一個隱藏的問題：即使經過了全盤格式化，其實數據仍然保存在硬碟中，專業軟件輕易就能讓其重現。那麼如果想要保護自己的隱私安全，真正「摧毀」硬碟中的數據，但又不從物理上損壞硬碟，應該怎樣做？



首先要了解到為什麼刪除無法徹底清除數據。當我們點擊「刪除」或選擇「格式化」時，設備並沒有真正抹去數據本身，而只是刪除了指向這些數據的「索引」。

換句話說，操作系統只是標記這些存儲空間為「可覆蓋」，而實際的數據仍留在硬碟或閃存中，直到被新數據覆蓋。

數據恢復軟件正是利用這一原理。即使設備經過格式化，專業工具仍可以掃描磁盤底層結構，重組並恢復被「刪除」的數據。對於普通用戶而言，這意味着舊設備中的隱私可能被二手買家、回收商甚至惡意第三方輕易獲取。

所以要真正實現數據不可恢復，必須確保原始數據被徹底覆蓋。國際上有公認的安全標準，通過將磁盤中全盤覆寫「0」再全盤覆寫「1」多次之後，實現數據無法恢復，不過這種方法對於大多數用戶來說太過繁瑣，而且耗時太長，並不實用。

大多數情況下，使用專業的第三方數據擦除軟件是一個更好的選擇。這類軟件通常提供了多種數據擦除方式，並且能夠按照特定的標準對硬碟進行多次覆蓋寫入，確保數據無法被恢復，同時操作便捷。

機械硬碟適合使用傳統覆蓋工具，比如DiskGenius，在硬碟「工具」中硬碟「清除扇區數據」，可以選擇用於填充硬碟的字符，例如零、隨機數、十六進制字符或是自己指定的字符，選擇好後點擊「清除」硬碟按鈕即可擦除數據。需要注意的是，清除過程會將硬碟上的數據連同分區表一起擦除。

固態硬碟由於閃存特性（如磨損均衡、冗餘存儲），簡單覆蓋可能無法徹底清除所有數據塊。因此，推薦使用SSD廠商提供的安全擦除工具（如Samsung Magician、Intel SSD Toolbox），或啟用設備的「安全擦除」（Secure Erase）功能，通過ATA指令直接重置存儲單元。

如果設備進行了全盤加密（如Windows的BitLocker、macOS的FileVault、Android/iOS的加密功能），只需刪除加密密鑰即可使數據變成無法解密的亂碼，這種方法尤其適合已經使用了加密的SSD。

最後要提醒大家的是，在擦除數據前務必要備份重要數據，一旦擦除數據就不可恢復了。另外對於現代存儲設備來說，單次隨機覆蓋已足夠，多次覆蓋反而可能加速硬件損耗。

