勇者鬥惡龍I&II Remake發售｜灣仔合和「勇者茶餐廳」正式開幕！

機迷引頸以待的經典重製大作《勇者鬥惡龍I&II HD-2D Remake》亦已整裝待發。為慶祝此傳奇 RPG 的回歸，香港任天堂與遊戲專門店 Assemble 特別在灣仔合和中心舉辦了一場別開生面的發售紀念活動。是次活動跳出了傳統的奇幻城堡框架，破天荒地以「勇者茶餐廳」為主題，將阿雷夫加爾德大陸的冒險精神，巧妙地注入滿載香港地道情懷的冰室場景之中，為一眾勇者帶來前所未有的跨界文化體驗。



羅德的傳說！期間限定店的港式變奏

步入位於合和中心四樓的 Assemble 店舖範圍，首先映入眼簾的便是極具氣勢的巨型遊戲藝術壁畫。然而，真正的驚喜在於店內特設的「勇者茶餐廳」主題區。是次活動最引人入勝之處，莫過於其對港式風格捕捉。場景設計參照了香港舊式茶餐廳的經典元素：綠白相間的格仔牆身與地磚、簡潔的不銹鋼圓桌，以及標誌性的紅色膠凳與綠色鐵皮摺椅，瞬間將訪客帶回八十年代的香港。

活動核心「勇者茶餐廳」內部，標誌性的《勇者鬥惡龍》霓虹燈招牌與「香港」字樣完美融合，充滿地道色彩。

最為搶眼的，是牆上以霓虹光管勾勒出的《勇者鬥惡龍》飛翼標誌，旁邊更配上了「香港」二字以及史萊姆的圖案，將遊戲的奇幻色彩與香港獨有的霓虹夜景美學完美結合。多位來自《勇者鬥惡龍》「羅德三部曲」的角色立牌，包括一代勇者、二代的三位繼承者，甚至三代的勇者與夥伴，均「安坐」於茶餐廳之中，彷彿正與玩家一同「歎杯奶茶，食個包」，等待踏上征途。這種超現實的場景佈置，成功營造出一種既親切又奇幻的獨特氛圍。

重溫重製版遊戲情報展覽

是次活動不僅是視覺盛宴，更是一次深入了解《勇者鬥惡龍》世界觀的知性之旅。場地外圍設置了大型展覽牆，詳細介紹了《勇者鬥惡龍I》、《勇者鬥惡龍II》乃至《勇者鬥惡龍III HD-2D Remake》的遊戲情報。展板清晰地講解了「羅德三部曲」——即 I、II、III 代之間的故事聯繫與時序，讓新玩家也能快速理解這部橫跨數十年的史詩。

在「勇者茶餐廳」內可以點選不同的「精品」

展板內容圖文並茂，從一代主角作為勇者羅德的後裔出發討伐龍王，到二代其子孫們聯手對抗邪教大神官哈貢，均有詳盡的故事概要。同時，亦展示了即將推出的《勇者鬥惡龍III HD-2D Remake》的精美遊戲畫面，這部作為「羅德傳說」起點的作品，在 HD-2D 技術的加持下更顯華麗。這些展覽內容，無疑是對系列粉絲的一次致敬，也成功燃起了大眾對重製版的期待。

打卡必到！勇者特典入手指南

在會場設置了多個絕佳的攝影位置，其中最受歡迎的，莫過於一幅模擬《勇者鬥惡龍》經典戰鬥場景的巨型屏幕牆。牆上顯示著二代主角團隊的狀態值（HP/MP），面對著兩隻殺人機器與三隻史萊姆，而下方的指令框更抵死地顯示著「怪物一行出現在合和商場！」的字句，極具幽默感與在地特色，相信可吸引了大量機迷排隊合照，彷彿自己也成為了在商場中迎戰魔物的勇者。

這次「勇者茶餐廳」發售紀念活動將由2025年10月30日持續至11月20日。活動期間更設有購買特典。凡購買《勇者鬥惡龍》系列商品滿指定金額，即可獲贈 Assemble 限定的《勇者鬥惡龍I&II HD-2D Remake》主題徽章或環保袋。這次集結了情懷、創意與地道文化的活動，機迷們絕對是一次不容錯過的朝聖之旅。

《勇者鬥惡龍I&II HD-2D Remake》 遊戲何時發售？ 2025年10月31日推出 《勇者鬥惡龍I&II HD-2D Remake》 發售紀念活動位置？ 灣仔合和商場4樓 414-415 Assemble 《勇者鬥惡龍I&II HD-2D Remake》 發售紀念活動詳情？ 2025年10月30日（星期四）至11月20日（星期四）／11:00-21:00