《遊戲王》狂粉赴埃及聖地巡禮　到實際景點作1舉動重現經典召喚

日本知名卡牌動漫《遊戲王》風靡全球，除了造就卡牌遊戲歷久不衰的高人氣以外，以埃及作為背景的關係，也讓許多粉絲對這古文明國度充滿好奇心。近期一位死忠「決鬥者」就掀起全球話題，他不只是普通的遊戲粉絲，而是親自踏上埃及土地，展開一場結合冒險與信仰的旅程。



根據報導，這位玩家以真實世界的古埃及遺跡為舞台，到卡牌上的實際景點，重現《遊戲王》動畫中最具象徵性的召喚儀式，其中包括最具代表性的三幻神與黑魔導。

+ 2

這位《遊戲王》粉絲開啟的行動並非一般的埃及之旅，而是踏足動漫世界與現實的朝聖旅程。他親自走訪五大「知名景點」，包括阿布辛貝神廟、吉薩金字塔、哈特謝普蘇特神廟、丹德拉神廟，最後則是於收藏千年寶物的埃及博物館。

途中他經過許多卡牌上的實際場景，像是「死神的制裁」、「封印的黃金櫃」實體等等，充滿熱血與創意的旅程在社群媒體上掀起熱烈迴響，不少粉絲留言表示：「這才是真正的決鬥者精神！」、「從童年夢想到現實世界的連結，太感動了！」。

這次旅程再度證實動漫的魅力以外，也證實連結歷史的可能性，對這位粉絲而言，肯定是實現了不少《遊戲王》迷心中的夢想，或許未來可以開設專屬旅行團也說不定。

相關閲讀：玩《薩爾達傳說》能變幸福？研究指出30分鐘即能喚醒平靜與幸福感（點擊連結看全文）

+ 2

延伸閱讀：

黑暗遊戲要開始了？埃及擁有 3,000 年歷史的「法老手鐲」遭竊！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】