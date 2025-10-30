OXS STORM A2無線降噪耳機｜單人打機時代早已完結，現在幾個朋友一起打機，無論是手機、PS5甚至開Switch 2玩 Mario Kart World，一般都會「開黑」（即是開chatroom一邊通話或視像／一邊打機）。推薦一款樣子不俗，性價比更特出的OXS STORM A2無線降噪耳機，$899支援PS5 Switch2 PC平台，除了一般藍牙連接，更有專用的USB-A/Type C雙用 Dongle 設計，有效在不同平台上做出低延時連線。



Storm A2表現不錯，擁有出色的定位音效和舒適耳墊，可摺疊設計方便攜帶，虛擬7.1環繞聲無需軟體設定即可使用也很方便。電池續航力達70小時相當驚人，主動降噪表現優異。然而耳機缺乏低音，麥克風音量偏小，通話尚可但不適合直播主做live時使用。不過可理解為Storm A2是泛用設計，方便折走通話咪，當一般藍牙耳機帶出街聽歌睇片也沒有違和感。

喜歡OXS STORM A2的外觀不是那些很常見的、一身LED閃光的電競耳機設計

通話咪又可以拆走，又有 70 小時超長電量，當一般藍牙耳機帶出街聽歌睇片也沒有違和感。

超實用「大細頭」雙用 Dongle

它的附件不多，但都很實用，首先它是可摺合設計，附人造皮袋方便外帶。另外它還有一個USB-A/Type C 「大細頭」雙用 Dongle，無論是手機、Switch 2、駁電腦或PS5都ok。另外，雖然你也可以直接用藍牙將OXS STORM A2駁到手機，但使用Bluetooth模式連接，說話話是有一些延時，想打機還是乖乖駁Type C Dongle。

低調設計｜戶外用也無違和感

最初試用時，覺得它的塑料機身有點廉價感，但卻因為令機身重量大減，戴了很久都沒有局束感覺。另外，平時的電競耳機非常巨型，加上一定有LED閃燈，戴著出街好似出門口忘了除耳機一樣；OXS STORM A2的外觀設計中性，不會與戶外環境有太大違和感。

OXS Storm A2 產品重點

－20ms超低延遲設計

－Xspace 7.1 空間音頻算法 360° 音效

－ANC主動降噪及通透模式

－獨家雙用 Dongle 設計，USB-A／USB-C 兩用，相容所有遊戲平台

－支援PlayStation 5、PC、Nintendo Switch 2、手機、平板

－四種連接模式：藍牙 5.4、USB-A Dongle、USB-C Dongle、USB-C 有線

－超長電池續航力高達 70 小時

－專業級可拆卸通話咪，支援5 mic ENC 環境噪音消除技術高清清淨通話

－$899（Soundwave Audio代理）

其他推薦的打機無線耳機

Sony INZONE Buds： 可提供 360 度遊戲音效體驗，打造沉浸式遊戲環境。$1,199

Cleer ARC 3 Gaming：掛耳設計的開放式真無線藍牙耳機，支援藍牙 5.4、Dolby Atmos，並配備無線發射器，適合遊戲玩家。$1,599

Final Audio VR3000 EX for Gaming： 專為電競設計的入耳式耳機，忠實呈現遊戲中的音效細節。 $1180

ASUS ROG Cetra TWS： 延遲接近有線體驗，適合 ROG 生態系或品牌愛好者。 $599

Logi G733 LIGHTSPEED 無線電競耳機：極致輕量舒適、優異的無線技術、出色的環繞音效和多樣化的個人化設定。$899