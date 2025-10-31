遊日必睇！日本熊出沒注意　一App睇全日本熊害位置　附自保響聲

近年日本各地熊出沒頻繁，從北海道到東北、甚至本州中部山區，都屢次傳出居民或旅客遭熊襲擊的消息。隨着山區食物短缺，加上地方人口老化與農村荒廢，野生熊隻逐漸逼近人類生活圈，從農田、郊區到溫泉旅館周邊，幾乎都可能成為「熊出沒區」。



對於愛到日本郊外行山、露營或自駕遊的香港旅客來說，如何掌握最新熊隻出沒資訊、並懂得在危險時刻自保，成為關鍵。日本開發出一款名為 「BowBear」 的手機APP，讓用戶能即時查看全國熊隻目擊位置，並內建聲音驅熊功能，為遊日人士多添一層保障。

據日本新聞網 NHK 報導，今年已有多名登山客及村民在東北地區被熊襲擊致傷甚至喪命。尤其秋季臨近冬眠前，熊隻為了儲備能量，會頻繁外出覓食，行動範圍大幅擴張。

日本環境學者強調：「熊並非天生具攻擊性，但在食物不足或受到威脅時，任何突發聲響都可能引發防衛反應。」因此，在熊棲息地活動時保持警覺、主動發出聲音提醒熊避開人類，反而是最有效的保命之道。

BowBear App 即時顯示熊出沒位置

BowBear 採取「地圖＋社群匯報」的雙重模式，用戶可透過互動地圖查看日本各地熊隻目擊紀錄。

App 內以不同顏色標示熊蹤：橙色代表「疑似出現地點」，紅色則表示「已確認目擊」。若旅客或居民親眼目擊熊隻，可即時於 App 上回報位置，更新資料庫。由於系統依賴使用者輸入資料，因此準確度取決於用戶活躍程度。

開發團隊指出，這款 App 但能協助使用者預先規劃安全路線。例如登山者或露營者出發前，能打開 BowBear 查看目的地附近是否曾有熊蹤紀錄，若紅點密集，即可提前更改行程或提高警覺。

附設「驅熊響聲」功能 模擬狗吠聲保安全

除了即時地圖功能，BowBear 另一個特色是內建「防熊音效」。用戶可在應用內播放狗吠聲或金屬敲擊聲，聲音持續一段時間，藉以嚇退可能靠近的熊。雖然開發商並未保證其驅熊效果，但根據野生動物研究，熊對突如其來的高頻聲響確實具一定警戒反應。

不過專家提醒，若真的在野外與熊正面相遇，千萬不要慌張尖叫或奔跑。熊的時速可高達50公里，逃跑只會刺激其追擊本能。正確做法是慢慢後退，避免目光直視，並保持低聲說話，待熊自行離開後再撤退。