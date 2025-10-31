Apple Pay安全性獲印證，Apple公佈成功阻截逾10億美元欺詐交易｜Apple 高層於 Money 20/20 演講，披露 Apple Pay 憑藉卓越安全機制，為全球商家額外創造逾 1000 億美元銷售，欺詐水平降低超過 60%，進一步鞏固其在數碼支付領域的地位。



Apple最近分享了其數碼錢包生態系統的最新進展，揭示了 Apple Pay 在安全防護與推動全球商業增長方面的驚人成就。Apple Pay 和 Apple Wallet 副總裁 Jennifer Bailey 在 Money 20/20 USA 活動上發表演講時指出，僅在過去一年，Apple Pay 系統已成功為全球發卡機構和商家阻截了超過 10 億美元的潛在欺詐交易，突顯其在支付安全領域的壓倒性優勢。

安全機制成核心優勢 欺詐率銳減高達 90%

Jennifer Bailey 在演講中，重點分享了 Apple Pay 如何為全球的發卡機構和商家提供持續的創新與價值。根據 Apple 的內部數據、合作夥伴數據及行業來源資料，Apple Pay 的安全架構展現了卓越成效。

數據顯示，與傳統的實體信用卡和扣賬卡交易相比，Apple Pay 能將欺詐水平大幅降低超過 60%。在某些情況下，例如特定的高風險交易環境中，欺詐率的降幅更可高達 85% 甚至 90%。這項安全承諾不僅極大地保護了消費者的財務安全，也為全球金融機構和商家節省了因欺詐而造成的巨額損失。

高授權率推動商機 為全球商家創千億額外銷售

另外，Jennifer Bailey 披露，在過去一年中，憑藉著遠高於傳統支付方式的交易授權率和更強的持卡人參與度，Apple Pay 已成功為全球商家創造了超過 1000 億美元的額外銷售額。

Apple Pay 的全球覆蓋範圍亦在持續擴大。目前，該服務已在全球 89 個市場通用，並獲得超過 11,000 家銀行和支付網絡的廣泛支援。在美國本土市場，其普及率更是從 11 年前推出時的僅 3%，激增至現今 90% 的零售商均接受 Apple Pay 支付。

Apple 的願景是利用 Apple Wallet 的安全性與便利性，逐步取代傳統的實體錢包。目前，全球已有數億用家透過 Apple Wallet 使用 Apple Pay，在實體店、網上及應用程式內進行安全支付。當中 Apple Wallet 的應用場景已遠超支付範疇。Jennifer Bailey 指出，用戶現已可在全球超過 250 個地區和 800 個城市，使用 Apple Wallet 輕鬆乘搭公共交通工具。

此外，專為中小企業設計的「Tap to Pay on iPhone」服務亦增長迅速。該功能使企業能直接利用 iPhone 接受非接觸式支付，無需額外硬件。目前，這項服務已在全球 48 個市場推出，吸引了超過 1500 萬商家採用，進一步完善了 Apple 的支付生態系統佈局。