iOS更新不只修Bug　iPhone相簿將可背景自動備份照片　但有這限制

蘋果在iOS 26.1中，引入了一項用戶其期待已久的功能，允許第三方應用程序在後台自動備份照片。



直到現在，Google相冊、OneDrive等第三方App在iOS上一直面臨着嚴格的系統限制，只能在應用處於活動狀態時上傳圖像，這經常導致備份流程中斷，用戶不得不將App保持在前台數小時，體驗非常糟糕。

不過隨着iOS 26.1的到來，蘋果終於打開了這扇大門，這項新功能由蘋果的PhotoKit框架提供支持。

它引入了一個新的「後台資源上傳擴展」（PHBackgroundResourceUploadExtension）協議，這意味着即使App未處於活動狀態或設備處於鎖定狀態時，照片上傳工作也能持續進行。

根據蘋果的開發者文檔，操作系統將在需要上傳照片時調用此擴展，並對設備的功耗和網絡訪問進行控制，以確保備份流程的一致性和電池效率。

若要集成這項新功能，開發者需要完成一系列步驟，包括創建和配置擴展目標、處理上傳任務、重試失敗以及確認已完成的上傳等。文檔指出，其中一些步驟需要明確的用戶同意，而一旦擴展激活，其他部分將自動運行。

延伸閲讀：iPhone升上iOS 26後頻繁打錯字？不是你手殘 用戶指元兇是這BUG（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】