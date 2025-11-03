中國微短劇IG爆紅｜從霸總到太奶奶．穿越系統開掛12大元素解說｜各位IG YouTube facebook用家，近來有沒有發現在reels中常常夾雜了很多大陸短劇的廣告？這些「直度短劇」在全球社交媒體掀起熱潮，作品甚至因為TikTok帶起，翻拍成日本版、韓劇版、美劇版本；這些節奏明快、劇情誇張的作品，吸引大量網民邊看邊罵、明知劇情反智卻追到不肯睡覺，早前有套大熱作《太奶奶2》（留意是「太婆」的「太」不是色色的「大奶奶」）更達到30億點擊，令人不禁對這些短劇提起興趣，馬上來分析短劇中12個常用的特定詞彙。



中國短劇利用IG TikTok 直度短片熱潮，將約2小時的劇情打散成70－80集2分鐘直度影片，製作成本低利潤高，又以一些公式化的腦洞大開、爽片劇情幫生活緊張的小市民「解解氣」，現在就點出12個在中國短劇中常見的用字、行為。

短劇常用語1：霸總

指霸道總裁，是短劇中最常見的男主角設定。這類角色通常身家豐厚、權勢龐大，對女主角展現強勢佔有慾，卻又深情專一。不過由於內容過度反智，近日有傳內地已嚴禁開拍「霸總」類型劇集。（圖為網民惡搞AI生成圖，並無此劇）

短劇常用語2：贅婿

來自2021年同名架空喜劇，由於設定受歡迎，不少短劇主角都照辦煮碗。指入贅到女方家族的丈夫，在劇中往往受盡屈辱。這類角色通常隱藏真實身份，最後逆襲反擊，成為短劇的經典劇情套路。短劇主角往往是觀眾自身投映，在家中活得沒尊嚴、被外夫外母看不起的人，就容易對「贅婿」角色產生共鳴。

短劇常用語3：外賣員

外賣速遞員工作辛苦人工低，是短劇作品中反映低下層時的常見職業，亦有一說是「星爺電影」影響當代影業深遠，他在《喜劇之王》以「外賣仔」身份當臥弟，所以才會出現這類設定。這些送外賣的主角真身是富豪或高手，又或是奇偶高人得到奇異超能力，透過平凡職業體驗人生或完成特殊任務。甚至有些「擦邊球」劇集，喜歡寫電器修理工、外賣員，上門後有豔遇。

短劇常用語4：白眼狼

形容忘恩負義的人，受過恩惠卻反過來傷害恩人。短劇中常用來描述背叛主角的親友或配角。還有一類極受歡迎的「過年返鄉下」系列，主角會被一些得過自己幫過的同鄉看不起。

短劇常用語5：小可愛

有時看短劇時明明聽到對白是罵別人「畜牲」、「殘人」，字幕劇變了小可愛，原來並非讚對方可愛，其實是為了規避一些網絡平台的禁用字，才用「小可愛」來代替。

短劇常用語6：白月光

源自張愛玲小說《紅玫瑰與白玫瑰》，以鏡中花、水中月去形容最美好卻無法得到的人；短劇中常指主角的妻子或丈夫，其初戀情人或前任忽然出現，馬上就跟主角翻臉不認人。分手後才發現主角有多好，想復合也後悔莫及。

短劇常用語7：舔狗

即廣東話俚語中的「狗公」及「觀音兵」，形容一些卑微討好喜歡的對像，卻不被珍惜、被當狗看的男女，這類「舔狗」主角多數會在劇中得到重啟人生機會，最終領悟自我價值而離開。

短劇常用語8：系統

古裝穿越類短劇常現，類似RPG遊戲介面，系統會對主角發佈任務、提供獎勵，只要達成任務（比如聚老婆、殺敵等）即能得到特殊能力，來源疑似是日本輕小說《轉生成為史萊姆》，是中國近代網絡文學及改編短劇的標誌性元素。

短劇常用語9：金手指

與系統相似，指主角忽然擁有的特殊優勢或能力，如預知未來、醫術超群等。金手指讓主角能輕易解決困難，滿足觀眾的爽劇需求。

短劇常用語10：穿越／重生

穿越指靈魂前往另一時空，重生則是回到過去某個時間點。這兩種設定讓主角利用前世記憶或現代知識改變命運，是短劇常用的開局方式。

短劇常用語11：吟詩作對

不少古裝短劇的主角，都會忽然要「吟詩作對」去證明自己有才學，其原因同樣是「星爺電影」《唐伯虎點秋香》（甚至有一部短劇主角叫9527），周星馳與「對穿腸」以對聯決勝負的劇情有關。這些主角多數從現代穿越，可抄襲幾千年來大量名詩名句、戰無不勝。

短劇常用語12：刷卡失敗

短劇很流行安排一些炫富醜角，因看不起主角而受到懲罰，購物時忽然發現戶口被凍結了，卡機發出「刷卡失敗」對白，之後就被保安員打一身。相反亦有一些狗眼看人低的店員，本來看主角一身平民裝必定是窮鬼，誰知一刷就幾個億，對方忽然下跪道歉，都是些讓小市民看完「解解氣」的奇想劇情。

別小看中國豎屏短劇：《太奶奶2》大熱30億點播

以上介紹之詞彙，構成大陸短劇的獨特世界觀，反映出觀眾對逆襲、復仇等劇情的偏好。無可否則這類豎屏短劇不少都劇情冇腦、一味求爽快，但亦有高質作品，比如美少女+人生重啟元素的《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀2》，大家族太祖母重啟人生成為18歲美少女，上架至今已破30億收看數，女主角李柯以一夜爆紅。掌握中國豎屏短劇的用語和世界觀，才能理解其爆紅背後的文化現象。