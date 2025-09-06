Perplexity登陸WhatsApp！6步教你設定翻譯／修圖／解答一應俱全

Perplexity正式登陸WhatsApp平台，讓用戶無需切換App或開啟瀏覽器，就能直接透過聊天視窗與Perplexity AI對話。這款由人工智慧驅動的搜尋引擎，只要輸入問題，就能即時回應答案、翻譯、摘要內容，甚至連圖片生成也一應俱全，更重要的是，它也完整支援中文。



步驟1：在手機上開啟WhatsApp應用，於「通話」頁面按下「+」按鈕。

步驟2：接著點選「新增聯絡人」。

步驟3：在手機欄位輸入「+1 (833) 436-3286」的號碼，為它取個名字後按下「完成」。

步驟4：切換至到「對話」頁面，按下「+」並選擇Perplexity AI聯絡人，開啟對話視窗。

步驟5：接著便可輸入訊息與它進行對話，可支援中文。

步驟6：亦可上傳手機內的照片，讓它替你生成指定的風格。

