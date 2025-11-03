WhatsApp推對話備份加密功能　不用記複雜密碼可靠這幾個方法解決

WhatsApp正式宣佈啟動「通行密鑰加密備份」功能。這項革新設計讓用戶能透過指紋辨識、臉部掃描或螢幕解鎖密碼等生物辨識方式，為聊天記錄備份加上防護鎖，從此告別記憶複雜密碼的困擾。



官方進一步說明，這項技術實現了「一觸即鎖」的安全體驗：當用戶進行備份時，只需簡單的生物特徵驗證，即可啟動與即時通訊同等級別的端對端加密保護。這意味著備份資料不僅能安全儲存在雲端，更確保了隨時取用的便利性與絕對私密性。

WhatsApp 推出加密對話備份功能（whatsapp）

這項備受期待的功能將採漸進式推行，預計於未來數週至數個月內覆蓋全球用戶群。若想體驗這項新服務，用戶可依序點選「設定」>「對話」>「對話備份」>「端對端加密備份」，即可在選項中啟用通行密鑰加密功能。

