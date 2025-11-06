AirPods推AI即時翻譯功能　戴上耳機就能無憂對話　適用機型在這

撰文：快科技
據媒體報道，蘋果宣佈AI驅動的「即時翻譯」功能，將於12月登陸歐盟地區的AirPods耳機。

該功能將支援AirPods Pro 2、Pro 3及AirPods4，可在英語、法語、德語、葡萄牙語、西班牙語、意大利語、中文（簡 / 繁體）、日語和韓語9種語言間即時轉換。

該功能還通過雙耳協同優化聆聽體驗，自動降低原聲以突出翻譯內容。

為符合歐盟《數碼市場法》要求，蘋果此前坦言需額外工程投入以保障對話私隱安全。

目前，搭載Apple Intelligence並升級至iOS 18.2開發者測試版的iPhone，已可提前啟用該功能，公眾測試版即將推出。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】

