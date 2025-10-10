AirPods Pro 3與Watch 11入選《TIME》年度發明榜　實現智能生活

據媒體報道，蘋果AirPods Pro 3耳機和Apple Watch Series 11智能手錶兩款新品成功入選《TIME》雜誌2025年度最佳發明榜單。



據悉，2000年以來，《TIME》雜誌每年都會評選出全球最具影響力的發明、產品與創意，而今年的榜單規模更是擴大至300項，涵蓋機器人、人工智能、健康等多個前沿領域。

其中，蘋果新發佈的AirPods Pro 3憑藉多項突破性功能成功入選「消費電子」類別。根據入選評語，AirPods Pro 3實現了「一次巨大的飛躍」。

該設備不僅將主動降噪能力提升至上一代的兩倍，還集成了心率追蹤功能，可通過內置的光學心率傳感器監測用戶健康狀況，甚至在必要時充當助聽器。

其最引人注目的創新是即時翻譯功能，在Apple Intelligence的支持下，能夠即時傳譯英語、法語、德語、西班牙語和葡萄牙語之間的對話。

蘋果官方表示，到今年年底，即時翻譯功能還將增加對意大利語、日語、韓語和中文的支持。

在「特別提名」類別榜單中，Apple Watch Series 11也因其在可穿戴技術領域的創新而獲得認可。

這款新手錶搭載高血壓監測功能，能夠通過分析用戶心跳數據，向用戶預警慢性高血壓跡象。

當檢測到高血壓徵兆時，Apple Watch Series 11會及時提醒用戶，用戶收到提醒後可以有針對性地調整生活習慣。

延伸閲讀：蘋果摺疊iPhone明年登場？採用A20晶片 側邊Touch ID經典回歸（點擊連接看全文）

+ 6

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】