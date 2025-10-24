AirPods Pro 3是一次性耳筒？可拆解性0分　維修不如換新原因在這

日前，知名拆解團隊iFixit發佈蘋果AirPods Pro 3拆解視頻。



與前代一樣，iFixit為AirPods Pro 3給出了0分可維修評分（滿分10分），一旦損壞或故障，蘋果售後可能也無法維修，必須換新，堪稱「一次性耳筒」。

iFixit通過拆解，最終將AirPods Pro 3的可維修評分設定為0分。（YouTube@iFixit）

iFixit拆解發現，AirPods Pro 3外殼幾乎無法通過任何安全的方法來打開，因為蘋果給耳機內部塗滿膠水。

博主最終只能先加熱，再通過暴力拆解的方式把耳機外殼撬開，才能看到內部主板、電池等零部件。

據了解，AirPods Pro 3於今年9月發佈，售價1849港元，號稱「世界最強」主動降噪。

蘋果表示，AirPods Pro 3的主動降噪能力是前代兩倍，是初代效果的四倍。

基於Apple Intelligence，耳機還支持即時翻譯功能，可以自動翻譯到iPhone上展示，雙人均佩戴則可以即時互譯。

