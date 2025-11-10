當貝X7系列投影機發佈　搭載這隱藏科技　讓影視細節盡收眼底

10月時，當貝發佈了X7系列投影新品，包括X7 Pro、X7 Max、X7 Ultra三款。



現在X7 Max已經來到我們評測室，價格為8999元人民幣，下面為大家帶來圖賞。

核心性能上，X7 Max採用三組QuaLas 32激光器，亮度高達3000流明，動態對比度達到了20000：1。

其搭載了MT9681旗艦CPU，採用12nm製程和四核A73架構，以及8445+472顯示晶片，帶來1ms的極低延遲；存儲方面X7 Max為4G+64G。

當貝X7 Max還搭載了超透晶鑽大師鏡頭，透光率高至99.6%，支援1.2-1.5：1的超級無損光學變焦，擁有同級鮮有的超廣變焦範圍，還支援±120%垂直鏡頭位移和±45%水平鏡頭位移。

此外，當貝X7系列還支援杜比視界Dolby version、HDR Vivid 等多重畫質認證，擁有專屬遊戲菜單、1ms疾速遊戲響應、靈動雲台等功能。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】