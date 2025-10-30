iPhone 18記憶體容量將大升級　全系列12GB起步　只為配合1功能

近日，最新消息顯示，蘋果公司正着手為2026年推出的iPhone 18系列進行關鍵的硬件調整，重點提升設備記憶體配置。根據多方訊息確認，該系列四款機型將全部標配12GB Ram，標誌着蘋果首次在全系產品中實現記憶體規格的統一。



目前在售的iPhone 17系列產品仍採用差異化的記憶體策略：僅Pro系列搭載12GB Ram，標準版則維持8GB。而這一區分將在下一代產品中被打破。供應鏈資料顯示，蘋果已向核心供應商下達明確指令，要求大幅增加LPDDR5X記憶體晶片的產能供給，以保障iPhone 18全系實現12GB Ram的穩定供應。

此次全面升級，被認為與人工智能技術在移動終端的深入應用密切相關。隨着大語言模型、即時圖像生成等高負載AI功能，逐步成為智能手機的標準能力，系統對記憶體容量與帶寬的需求持續攀升。

與此同時，主要存儲晶片製造商自2024年起推出的LPDDR5X解決方案已普遍支持12GB及以上配置，技術成熟度和供應鏈條件均已具備，為蘋果推行統一記憶體策略提供了有力支撐。

延伸閲讀：iPhone 17 Pro Max大型遊戲測試！多數可穩定30幀 GPU性能超預期（點擊連接看全文）

+ 8

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】