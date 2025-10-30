iPhone將取消所有傳統按鍵？機身無孔更耐用防水 將在這時推出
撰文：快科技
出版：更新：
博主剎那數碼稱，iPhone的固態按鍵方案已完成功能驗證，計劃在2027年的iPhone 20上量產應用。屆時電源鍵、音量鍵、操作按鈕以及相機控制按鈕，都將會升級為具備局部振動反饋的固態按鍵。
據了解，傳統機械按鈕由於其複雜的結構，容易受到灰塵、水分等環境因素的影響，導致損壞或失靈。比如iPhone上那顆靜音切換鍵，就很容易被灰塵卡住，因為這個問題去售後的用戶也不在少數，固態按鈕就沒有這個問題。
從設計角度來看，固態按鈕減少了可活動機械組件的數量，這不僅提升了按鈕的生產效率，還降低了故障率。而且固態按鈕通過電容感應或壓力傳感技術實現操作，沒有機械結構，因此更加耐用和防水。
此外，固態按鈕還能幫助打造無孔化機身，使得設備的密封性更好，能夠實現理想中的極簡設計。
值得注意的是，該博主還爆料了iPhone 18系列的部分細節，蘋果將會簡化相機控制按鈕，取消電容感應層，僅保留壓感識別，後續引入壓電陶瓷做局部振動反饋。
延伸閲讀：要和實體SIM卡說再見？eSIM全球都在用 除不用換卡外還有這優勢（點擊連接看全文）
+9
iPhone 17系列電池續航力實測 iPhone Air有驚喜Pro Max繼續稱王Apple Vision Pro M5實測：新頭帶舒適感大增 晶片性能仍未用得盡煲劇睇YouTube唔想彈通知打擾？教你iPhone自動專注模式設定方法iPhone升上iOS 26後頻繁打錯字？不是你手殘 用戶指元兇是這BUGiPhone Air賣30萬還限量？這品牌推黃金、鱷魚皮、金王冠奢華版
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】