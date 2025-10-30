iPhone將取消所有傳統按鍵？機身無孔更耐用防水　將在這時推出

博主剎那數碼稱，iPhone的固態按鍵方案已完成功能驗證，計劃在2027年的iPhone 20上量產應用。屆時電源鍵、音量鍵、操作按鈕以及相機控制按鈕，都將會升級為具備局部振動反饋的固態按鍵。



據了解，傳統機械按鈕由於其複雜的結構，容易受到灰塵、水分等環境因素的影響，導致損壞或失靈。比如iPhone上那顆靜音切換鍵，就很容易被灰塵卡住，因為這個問題去售後的用戶也不在少數，固態按鈕就沒有這個問題。

從設計角度來看，固態按鈕減少了可活動機械組件的數量，這不僅提升了按鈕的生產效率，還降低了故障率。而且固態按鈕通過電容感應或壓力傳感技術實現操作，沒有機械結構，因此更加耐用和防水。

此外，固態按鈕還能幫助打造無孔化機身，使得設備的密封性更好，能夠實現理想中的極簡設計。

值得注意的是，該博主還爆料了iPhone 18系列的部分細節，蘋果將會簡化相機控制按鈕，取消電容感應層，僅保留壓感識別，後續引入壓電陶瓷做局部振動反饋。

