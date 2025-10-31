iPhone 17半夜自動打給陌生人？客服稱非自動功能 原因或是這個
撰文：快科技
日前，多名iPhone用戶反映稱，自己的手機會在鎖屏狀態下半夜自動撥號打給陌生人。有iPhone 17 Pro Max用戶稱，使用iPhone很多年，第一次遇到這種情況，凌晨三點多手機自動外呼陌生號碼。
還有用戶吐槽稱：「iPhone半夜自動給最近最後一位聯繫人打電話，睡着了聽見：您撥打的電話無法接通……給我嚇的一激靈，躺在牀上不敢動，甚至想到了是不是牀底下躲人了偷翻我手機。」
蘋果客服對此回應稱，目前暫未收到大批量用戶反饋iPhone手機自動撥號的情況。
客服稱，iPhone本身不具備完全自動撥出電話功能，看似手機「自動撥號」的情況，可能源自某項動作的響應，比如誤觸、不知情設置的快捷指令、緊急呼叫等。
具體可能需要根據每個用戶的實際使用情況進行排查判斷。
從網友反饋來看，不僅是新款iPhone 17系列，部分老款iPhone也出現了半夜自動撥號的情況，而且早在2024年就已有用戶反映過類似問題。
