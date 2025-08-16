全球智能眼鏡市場出貨量猛增110% Meta居首小米AI眼鏡表現亮眼
撰文：快科技
出版：更新：
近日，調研機構Counterpoint日前發佈了《全球智能眼鏡出貨量追蹤報告》。
報告顯示，2025年上半年全球智能眼鏡市場出貨量按年增長110%，AI智能眼鏡佔比達78%，較去年同期顯著提升。
在此期間，全球智能眼鏡TOP5品牌也新鮮出爐。
Meta以73%的市場份額穩居榜首。在此期間，Ray-Ban Meta AI眼鏡的出貨量按年增長超過200%。
華為位居第二，華為智能眼鏡系列由華為與時尚品牌Gentle Monster聯合打造，外觀設計緊跟時尚潮流。
RayNeo（雷鳥創新）排名第三，它是TCL科技集團旗下專注於消費級AR技術與產品研發的品牌。
小米位居全球第四，小米的首款AI眼鏡成為全球智能眼鏡市場的一匹黑馬。
儘管僅在2025年上半年上市銷售了一周左右，小米AI眼鏡卻一舉成為了全球第四大暢銷機型和AI眼鏡品類第三大暢銷產品。
預計從2025年下半年開始，將有更多的AI智能眼鏡進入市場，其中包括Meta和阿里巴巴等網路巨頭將推出的產品。
此外，據傳蘋果公司也在積極探索這一領域，並正在開發其首款AI眼鏡。
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】