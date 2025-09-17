蘋果首款智能眼鏡新情報　無顯示屏主打輕量化路線　最快明年亮相

雖然蘋果開發了配置非常強勁全面的Vision Pro，但蘋果也沒打算放棄更輕便的智能眼鏡。



據名記馬克・古爾曼（Mark Gurman）最新報告，蘋果將在未來12至16個月內推出智能眼鏡。

這款產品沒有顯示屏，定位與Meta、小米等產品類似，配備攝像頭、收音和播放，需要連接iPhone實現數據處理。功能應該跟此前產品都類似，可以實現拍照、錄像、聽音樂等常規操作。

+ 4

預計還能通過新版Siri提供大模型等智能支援，但鑑於目前蘋果智能依然無法在國內使用，而且遲遲沒有任何動靜，這款產品的國行版本能否上市還是個未知數。

此前郭明錤也曾提到過類似分析，稱蘋果將在2026年或2027年發佈智能眼鏡。

不過，能通過鏡片顯示內容的完整智能眼鏡體驗，預計還需數年時間才能成為現實。這其中的關鍵瓶頸在於設備的微型化與減重技術，蘋果的目標是讓產品儘可能接近普通輕量眼鏡的形態，而非像Apple Vision Pro那樣笨重。

古爾曼認為，蘋果的智能眼鏡能夠通過品牌影響力和強大的生態能力，獲得不錯的體驗和市場表現。

延伸閲讀：小米首款AI眼鏡登場 第一人稱視角拍攝+智能交互 2千餘元可到手（點擊連結看全文）

+ 10

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】