音響巨頭B&O跨界攜手Rayneo打造AR眼鏡　10月發佈將重塑視聽體驗

上周，外媒爆料，擁有百年歷史的丹麥殿堂級音響品牌Bang & Olufsen（簡稱B&O）將在今年10月份發佈品牌首款AR眼鏡，更有消息指出該產品或與中國AR領域頭部企業雷鳥創新聯合打造。這一消息引發音頻行業與AR行業高度關注，被視為傳統音頻巨頭搶佔AR賽道，佈局下一代核心用戶入口的重要信號。



作為以「極致聲學體驗」聞名全球的音響巨頭，B&O入局AR並非偶然。從奧迪、賓利等頂級豪車的專屬車載音響，到家用音響領域的「設計與音質雙標杆」，B&O在音頻技術研發、高端用戶體驗打磨上積累了豐富經驗，而AR眼鏡作為「視聽融合」的核心載體，恰好為其音頻技術提供了全新的落地場景。

值得關注的是，9月4日，雷鳥創新官方也發佈了「重磅合作」的訊息，直指「智能眼鏡遇上豪華聲學」。從其官方發佈的視頻看，產品輪廓或為雷鳥旗下明星產品雷鳥Air系列，而雷鳥Air系列每年10月都會進行大版本迭代，今年恰好是Air 4發佈的時間。基於此，Bang&Olufsen的首款AR眼鏡大概率就是這款Air 4了。

定位於「口袋電視」的雷鳥Air系列一直以來以顯示效果著稱。以最新的雷鳥Air3s系列為例，它搭載孔雀光學引擎2.0技術和全新視涯5.5代雙層Micro-OLED，具備1200nits的峰值亮度，無論是星空美景還是電影、遊戲中的細膩場景，都能得到精準展現。而B&O的加入，無疑是為口袋電視注入「殿堂級音頻」，將會極大改變現在AR眼鏡的體驗。

作為中國消費級AR代表企業，雷鳥創新是業內唯一擁有核心光學方案全鏈路自研及量產能力的AR企業，根據調研機構Counterpoint的最新數據，雷鳥創新在今年Q2以39%的份額位居全球AR市場第一。若與B&O達成合作，也將進一步鞏固其在AR硬件技術上的領先地位，同時藉助B&O的全球品牌影響力，加速中國AR技術與產品的國際化輸出。

無論最終合作形式如何，音響巨頭B&O入局AR行業，都將為行業帶來新的想象空間，推動AR設備從「功能滿足」向「極致體驗」邁進。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】