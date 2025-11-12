Google針對手機App偷電作出懲罰　除改醒目標籤警告外　1手段更絕

據媒體報道，Google發佈了應用質量新指南，進一步遏制App過度消耗手機電池電量問題。



據悉，新規聚焦「喚醒鎖」（Wake Locks）功能的技術治理——該功能允許應用在屏幕關閉後仍維持CPU運行，但部分應用濫用該功能導致手機無法進入深度休眠狀態，成為電量異常消耗的主因。

根據新規，手機端應用若在24小時內無正當理由累計喚醒設備超過2小時，即被判定為過度耗電；穿戴設備端則設定更嚴格標準，在活動會話期間每小時耗電量不得超過設備總電量的4.44%，該政策將於2026年3月1日正式生效。

違規應用將面臨雙重處罰：其一，Play商店詳情頁將新增醒目標籤，明確提示用戶「此應用可能加速電量消耗」（Thie app may use more battery than expected due to high background activity.）；其二，應用在商店推薦位、排行榜等核心曝光渠道的權重將被系統性調低。

分析指出，新規首次將「喚醒鎖」濫用問題納入可量化、可執行的技術監管框架，直擊用戶體驗痛點。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】