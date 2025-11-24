Meta推WorldGen新系統　一句話生成3D場景兼容Unreal　黑科技藏這

據媒體報道，Meta近日推出名為WorldGen的創新系統，僅通過單條文本提示，即可生成具備交互性與可導航性的完整3D世界。



WorldGen結合了程序化邏輯推理、擴散模型3D生成技術，以及面向對象的場景分解方法，能夠構建幾何結構嚴謹、視覺細節豐富的3D場景，可廣泛應用於遊戲開發、模擬仿真及沉浸式社交環境構建。

目前，該系統可生成規模約2250平方呎的全紋理3D場景，並在整體風格與幾何結構上保持高度一致性。

與現有生成方法相比，WorldGen在場景質量和整體一致性方面具有顯著優勢。儘管尚未向開發者全面開放，但生成內容已實現與Unity、Unreal等主流遊戲引擎的直接兼容。

儘管技術實現已邁出關鍵一步，WorldGen目前仍處於研究階段。Meta表示，未來將持續拓展生成場景的空間範圍，並進一步優化生成效率，降低延遲。

