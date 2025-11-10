小鵬女性機器人貓步迫真　被質疑真人偽裝　剝皮闢謠揭當中黑科技

最近小鵬IRON機器人成為科技圈焦點，不少人質疑裏面有真人，小鵬方面為了闢謠甚至直播剪開了機器人外衣。



大家質疑的關健在於，小鵬IRON機器人的步伐非常輕盈，實在太像真人了。

後來何小鵬親自解讀背後黑科技，通過「裸肌」狀態下的機器人動作展示，揭開其靈動步態的秘密。

不同於傳統機器人依賴關節逐個強化學習，IRON的輕盈步態首先得益於大模型訓練的突破。

以往需花費數周對每個關節進行大量強化學習，如今在大模型加持下，機器人動作優化效率大幅提升，快速呈現出接近真人的運動狀態。

從視頻中可見，IRON行走時帶有自然的扭胯動作，這源於其新增的仿人脊椎設計——通過增加腰部自由度，帶動胯部如人類般協同運動，完美復刻出真人走貓步的韻律感。

除了貓步，IRON的舞蹈表現更凸顯其靈活度優勢，該機器人擁有82個關節自由度，肩、腰、腿、足尖等部位活動自如，能精準完成複雜舞蹈動作。

而實現這一效果的關鍵，是小鵬採用的模仿學習訓練方法：只需輸入人類跳舞數據，IRON即可直接學習相應動作，且訓練效率驚人 —— 一支舞蹈僅需2小時就能熟練掌握。

何小鵬表示，在大模型的訓練下，IRON一定能夠做到更多的動作，更像人。

